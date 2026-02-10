Brasil analiza si el acuerdo entre Argentina y EE.UU. viola normas del Mercosur

El gobierno de Brasil inició una revisión técnica y política del acuerdo comercial anunciado la semana pasada entre Estados Unidos y Argentina , para evaluar si el entendimiento vulnera las normas internas del Mercosur .

Según fuentes diplomáticas citadas por el diario Folha de S. Paulo, funcionarios brasileños están analizando en detalle el documento difundido por Washington el viernes 6, con el objetivo de determinar su alcance real. A primera vista, el texto parecería exceder los márgenes permitidos para acuerdos bilaterales firmados de manera individual por los países miembros del bloque regional.

El Mercosur establece límites explícitos a la capacidad de sus integrantes para negociar acuerdos comerciales por fuera del esquema común, bajo el argumento de preservar el poder de negociación colectivo frente a terceros países. Cualquier entendimiento que avance más allá de esos márgenes puede ser interpretado como una violación a los compromisos asumidos dentro del bloque.

Funcionarios brasileños señalaron que el acuerdo entre Estados Unidos y Argentina abarcaría cerca de 200 puntos, un volumen inusual para un entendimiento bilateral de este tipo. “El texto está siendo revisado cuidadosamente para garantizar que no afecte la equidad interna del Mercosur”, explicó una fuente con conocimiento directo del proceso.

El trasfondo de la discusión remite a antecedentes recientes. En 2024, en medio de la escalada de tensiones comerciales globales impulsadas por el presidente Donald Trump , Argentina solicitó y obtuvo una ampliación temporal de las excepciones al Arancel Externo Común del bloque. En ese marco, tanto Brasil como Argentina accedieron a 150 exenciones cada uno, mientras que Uruguay y Paraguay recibieron cupos mayores.

Desde su creación hace 35 años, el Mercosur atravesó reiteradas tensiones internas cada vez que alguno de sus miembros intentó profundizar vínculos comerciales de manera unilateral. Sin embargo, hasta ahora ninguno había avanzado con un acuerdo paralelo de la magnitud que sugiere el entendimiento anunciado entre Buenos Aires y Washington.

Uruguay estuvo cerca de romper ese equilibrio en 2006, cuando exploró la firma de un tratado de libre comercio con Estados Unidos, pero finalmente dio marcha atrás ante el riesgo de quedar fuera del bloque. Más recientemente, Montevideo impulsó negociaciones con China, una iniciativa que volvió a generar fricciones con Argentina, Brasil y Paraguay.

De cara a la próxima cumbre

Por el momento, la revisión del acuerdo con Estados Unidos se mantiene en el plano técnico. Según indicaron fuentes en Brasilia, cualquier definición deberá tomarse en los niveles más altos del gobierno, aunque el tema aún no fue elevado formalmente al despacho de Lula.

El debate podría escalar en las próximas semanas. La próxima cumbre del Mercosur está prevista para fines de junio en Asunción, cuando Paraguay traspasará la presidencia pro tempore del bloque a Uruguay. Para entonces, el entendimiento entre Argentina y Estados Unidos podría convertirse en un nuevo foco de tensión sobre el futuro y la flexibilidad del bloque regional.