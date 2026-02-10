La aberrante denuncia de la abogada argentina acusada de racismo en Brasil: "Me hace cosas que no debería"
Agostina Páez se encuentra retenida en Brasil. La joven debe permanecer en un departamento y utilizar tobillera electrónica.
Agostina Páez, la abogada argentina de 29 años acusada de realizar gestos racistas contra un trabajador de un bar en la zona de Ipanema, continúa retenida en Brasil. En diálogo con los medios, la joven denunció maltrato policial. Cabe destacar que Páez debe permanecer en un departamento y utilizar tobillera electrónica.
“Si bien la mayoría de los policías me ha tratado bien, pero hay uno puntualmente que la verdad que me ha hecho padecer en todo este tiempo, por eso hay muchas cosas que no sé si contarlas”, reveló la abogada. Y agregó: “No solo es lo que ha pasado ese día, sino es todo lo que viene después”.
“Hay uno que todo el tiempo pone trabas o que me hace cosas que no debería hacer. Esa misma persona es la que está siguiendo mi caso y es una persona que no me trata bien”, expresó Páez, en diálogo con Mediodía Noticias.
Cómo sigue el caso
El lunes, la abogada argentina, junto a su familia y sus abogados, se reunió con el cónsul argentino en Brasil. La acusada busca destrabar su regreso al país mientras continúa el proceso legal en su contra.
“No entiendo por qué hicieron el spot con mi imagen. Eso es una situación muy humillante para mí. Me están usando de ejemplo. No sé por qué conmigo, justo ahora. Si bien hay otros detenidos, no entiendo el ensañamiento. Me agarraron de punto”, manifestó Páez. Y concluyó: “Quiero volver a Argentina y seguir el proceso desde casa”.