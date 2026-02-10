La aberrante denuncia de la abogada argentina acusada de racismo en Brasil: "Me hace cosas que no debería"

“Si bien la mayoría de los policías me ha tratado bien, pero hay uno puntualmente que la verdad que me ha hecho padecer en todo este tiempo, por eso hay muchas cosas que no sé si contarlas”, reveló la abogada. Y agregó: “No solo es lo que ha pasado ese día, sino es todo lo que viene después”.

“Hay uno que todo el tiempo pone trabas o que me hace cosas que no debería hacer. Esa misma persona es la que está siguiendo mi caso y es una persona que no me trata bien”, expresó Páez, en diálogo con Mediodía Noticias.

Cómo sigue el caso El lunes, la abogada argentina, junto a su familia y sus abogados, se reunió con el cónsul argentino en Brasil. La acusada busca destrabar su regreso al país mientras continúa el proceso legal en su contra.