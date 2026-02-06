Las imágenes de la abogada argentina acusada por racismo en Brasil tras quedar detenida

La abogada está imputada por el delito de injuria racial.

Agostina Páez, la abogada argentina de 29 años acusada de realizar gestos racistas contra un trabajador de un bar en la zona de Ipanema, quedó detenida en una comisaría de Brasil. Sin embargo, a las pocas horas, fue liberada. En el medio, se conocieron fotos e imágenes de su detención.

Video: así se llevaban detenida a la abogada argentina Se conocieron las primeras imágenes de la abogada argentina detenida en Brasil El jueves, la Justicia de Río de Janeiro había dictado la prisión preventiva para Páez, ya que determinaron que su permanencia en libertad podría afectar el avance de la causa. La medida fue adoptada a pedido de la fiscalía, que consideró existente el riesgo de fuga y la posible intimidación a testigos.

La abogada estuvo detenida este jueves en una comisaría de Río de Janeiro. Cabe destacar que Páez está imputada por el delito de injuria racial, que contempla una pena de 2 a 5 años de prisión.

El último mensaje de la abogada argentina antes de ser detenida “Papá, me están llevando”, fue el mensaje que le mandó la joven a su papá. En diálogo con Mediodía Noticias, Mariano Páez, padre de Agostina, apuntó contra el abogado de su hija y contra las autoridades argentinas.

“El abogado me da poca información, él me había dicho que no iba a ir detenida. Esto es increíble, no imaginaba que me iba a pasar. Ella no tiene antecedentes penales, no tiene problemas con nadie”, expresó. Debido a esto, Mariano indicó que está evaluando cambiar de abogado.