Liberaron a la abogada argentina acusada de racismo en Brasil

Este viernes Agostina Páez quedó detenida en una comisaría federal de Río de Janerio. En las últimas horas, quedó en libertad.

La abogada argentina se mostró “desesperada y muerta de miedo”.

Agostina Páez, la abogada argentina de 29 años acusada de realizar gestos racistas contra un trabajador de un bar en la zona de Ipanema, quedó detenida en una comisaría de Brasil. Sin embargo, en las últimas horas fue liberada.

El jueves, la Justicia de Río de Janeiro dictó la prisión preventiva para Páez, ya que determinaron que su permanencia en libertad podría afectar el avance de la causa. La medida fue adoptada a pedido de la fiscalía, que consideró existente el riesgo de fuga y la posible intimidación a testigos.

Cabe destacar que Páez está imputada por el delito de injuria racial, que contempla una pena de 2 a 5 años de prisión.

Se conocieron las primeras imágenes de la abogada argentina detenida en Brasil El descargo de Agostina Páez Luego del pedido de prisión preventiva, la abogada publicó un video en TikTok donde describió el momento que atraviesa. Aseguró sentirse “desesperada y muerta de miedo” y sostuvo que, a su entender, se están vulnerando sus derechos, pese a que —según afirmó— se encuentra a disposición de la Justicia desde el inicio del proceso.