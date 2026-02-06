Liberaron a la abogada argentina acusada de racismo en Brasil
Este viernes Agostina Páez quedó detenida en una comisaría federal de Río de Janerio. En las últimas horas, quedó en libertad.
Agostina Páez, la abogada argentina de 29 años acusada de realizar gestos racistas contra un trabajador de un bar en la zona de Ipanema, quedó detenida en una comisaría de Brasil. Sin embargo, en las últimas horas fue liberada.
El jueves, la Justicia de Río de Janeiro dictó la prisión preventiva para Páez, ya que determinaron que su permanencia en libertad podría afectar el avance de la causa. La medida fue adoptada a pedido de la fiscalía, que consideró existente el riesgo de fuga y la posible intimidación a testigos.
Te Podría Interesar
Cabe destacar que Páez está imputada por el delito de injuria racial, que contempla una pena de 2 a 5 años de prisión.
El descargo de Agostina Páez
Luego del pedido de prisión preventiva, la abogada publicó un video en TikTok donde describió el momento que atraviesa. Aseguró sentirse “desesperada y muerta de miedo” y sostuvo que, a su entender, se están vulnerando sus derechos, pese a que —según afirmó— se encuentra a disposición de la Justicia desde el inicio del proceso.
Mirá el video de la abogada
En su descargo, la letrada remarcó que cuenta con una tobillera electrónica y que colaboró con la investigación desde el primer día.