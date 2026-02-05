Tras el pedido de prisión preventiva, habló la abogada argentina acusada de racismo en Brasil

La abogada Agostina Páez difundió un video en TikTok tras el pedido de prisión preventiva dictada por la Justicia de Río de Janeiro. Dijo sentir miedo.

La Justicia de Río de Janeiro dictó este jueves la prisión preventiva para Agostina Páez, la abogada argentina de 29 años acusada de realizar gestos racistas contra un trabajador de un bar en la zona de Ipanema.

La Justicia de Río de Janeiro dictó este jueves la prisión preventiva para Agostina Páez, la abogada argentina de 29 años acusada de realizar gestos racistas contra un trabajador de un bar en la zona de Ipanema. La medida fue adoptada a pedido de la fiscalía, que consideró existente el riesgo de fuga y la posible intimidación a testigos.

Luego de conocerse la resolución, Páez publicó un video en TikTok donde describió el momento que atraviesa. Aseguró sentirse “desesperada y muerta de miedo” y sostuvo que, a su entender, se están vulnerando sus derechos, pese a que —según afirmó— se encuentra a disposición de la Justicia desde el inicio del proceso.

En su descargo, la letrada remarcó que cuenta con una tobillera electrónica y que colaboró con la investigación desde el primer día. No obstante, el juzgado interviniente evaluó que su permanencia en libertad podía afectar el avance de la causa.

Pedido de prisión preventiva El episodio que derivó en la acusación ocurrió el 14 de enero, cuando Páez compartía una salida nocturna con amigas. Tras una discusión vinculada al pago de la cuenta, habría realizado expresiones y gestos ofensivos hacia el personal del bar, imitando a un mono. La imputada reconoció que su reacción fue inapropiada, aunque la atribuyó a supuestas provocaciones previas.