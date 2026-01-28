Fuerte revés para los líderes de la secta "La Orden de la Luz": pidieron la prisión preventiva para los dos acusados

En las últimas horas, se confirmó que la fiscal Betina Lacki, titular de la UFI N°2, pidió la prisión preventiva para Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, los empleados del Senado Bonaerense acusados de integrar la secta denominada “ La Orden de la Luz ”.

En diálogo con MDZ, una fuente cercana al caso confirmó que la fiscal Lacki hizo el requerimiento ante el juez Juan Pablo Masci. Esto se debe a que para la fiscal estaban dadas las condiciones para pedir la prisión preventiva para ambos. Ahora, se aguarda la resolución del juez.