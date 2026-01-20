Los tenebrosos mensajes de "La Orden de la Luz", la secta del Senado bonaerense

En el marco de una causa que investiga un entramado de violencia sexual, amenazas y manipulación psicológica vinculado a una presunta secta denominada “ La Orden de la Luz ”, dos empleados del Senado bonaerense fueron detenidos. Una de las denunciantes dio a conocer chats que complican a los acusados.

Se trata de Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz , empleados de planta permanente de la Cámara Alta y los principales referentes de la agrupación política La Capitana.

En la denuncia, a la cual accedió MDZ , una de las víctimas, identificada como FA, relató que en 2016 conoció a Rodríguez, quien se hacía llamar Dios Kiei. “Yo tenía un propósito que era servir a Nicolás, ya que era un guerrero que manejaba el fuego y otros poderes a nivel mundial, y que a partir de ese momento debía responder a sus necesidades”, detalló.

Sin embargo, unos meses después, la joven comenzó a recibir mails de parte de Rodríguez. Dichos mensajes eran enviados por la cuenta: [email protected] , luego de que la denunciante y el detenido tenían una discusión.

“El primer correo que recibí, fue el 28 de mayo del 2017, donde me relataban una historia donde el Dios KIEI había salvado vidas”, agregó. Y señaló: “Comencé a recibir más correos, las cuales eran alertas”.

En uno de los mails, el cual tiene fecha del 25 de enero de 2020, se lee lo siguiente: “Los guerreros sombras son hombres y mujeres entrenados en el silencio y la oscuridad. Envenenan y matan antes de que alguien pueda verlos. Desde que cambiaron su liderazgo ofrecen servicios de mercenarios, no por dinero sino por secretos y recetas. El kiei va a intentar tomar el liderazgo para cambiar su rumbo”.

Otros de los mensajes, con fecha del 28 de junio de 2019, menciona: “Están intentando crear en el país un bosque de Aokigahara. Un lugar de suicidios rituales. Intentemos estar todos atentos a buscar lugares de una gran energía negativa concentrada, o noticias periodísticas sobre muchos suicidios. La luz es eterna”.

Dicho material, al igual que los dispositivos electrónicos y las armas blancas secuestradas en el domicilio de los imputados, se encuentran a disposición de la Justicia.