La Orden de la Luz

Los tenebrosos mensajes de "La Orden de la Luz", la secta del Senado bonaerense

Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz fueron detenidos acusados de integrar la presunta secta. Qué dicen los mails.

Matías Chierasco

Los acusados son empleados de planta permanente de la Cámara Alta.&nbsp;

MDZ archivo

En el marco de una causa que investiga un entramado de violencia sexual, amenazas y manipulación psicológica vinculado a una presunta secta denominada “La Orden de la Luz ”, dos empleados del Senado bonaerense fueron detenidos. Una de las denunciantes dio a conocer chats que complican a los acusados.

Se trata de Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, empleados de planta permanente de la Cámara Alta y los principales referentes de la agrupación política La Capitana.

Qué dicen los mails de “La Orden de la Luz”

En la denuncia, a la cual accedió MDZ, una de las víctimas, identificada como FA, relató que en 2016 conoció a Rodríguez, quien se hacía llamar Dios Kiei. “Yo tenía un propósito que era servir a Nicolás, ya que era un guerrero que manejaba el fuego y otros poderes a nivel mundial, y que a partir de ese momento debía responder a sus necesidades”, detalló.

Sin embargo, unos meses después, la joven comenzó a recibir mails de parte de Rodríguez. Dichos mensajes eran enviados por la cuenta: [email protected], luego de que la denunciante y el detenido tenían una discusión.

Senado bonaerense

“El primer correo que recibí, fue el 28 de mayo del 2017, donde me relataban una historia donde el Dios KIEI había salvado vidas”, agregó. Y señaló: “Comencé a recibir más correos, las cuales eran alertas”.

En uno de los mails, el cual tiene fecha del 25 de enero de 2020, se lee lo siguiente: “Los guerreros sombras son hombres y mujeres entrenados en el silencio y la oscuridad. Envenenan y matan antes de que alguien pueda verlos. Desde que cambiaron su liderazgo ofrecen servicios de mercenarios, no por dinero sino por secretos y recetas. El kiei va a intentar tomar el liderazgo para cambiar su rumbo”.

Otros de los mensajes, con fecha del 28 de junio de 2019, menciona: “Están intentando crear en el país un bosque de Aokigahara. Un lugar de suicidios rituales. Intentemos estar todos atentos a buscar lugares de una gran energía negativa concentrada, o noticias periodísticas sobre muchos suicidios. La luz es eterna”.

Dicho material, al igual que los dispositivos electrónicos y las armas blancas secuestradas en el domicilio de los imputados, se encuentran a disposición de la Justicia.

