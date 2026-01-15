Quiénes son los exempleados del Senado bonaerense que fueron detenidos por integrar una secta de abusos

En los últimos días, la Justicia ordenó la detención de dos exempleados del Senado bonaerense, en el marco de una causa por abuso sexual, en la que se investiga un entramado de violencia sexual, amenazas y manipulación psicológica vinculado a una presunta secta denominada “La Orden de la Luz”.

Además de las detenciones, el juez Juan Pablo Masi autorizó el allanamiento de un domicilio donde residirían ambos imputados y el secuestro de dispositivos electrónicos y armas blancas de interés para la investigación.

Quiénes son los detenidos Se trata de Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, empleados de planta permanente de la Cámara Alta y los principales referentes de la agrupación política La Capitana. Dicha organización comenzó en 2018 como un desprendimiento de Unidos y Organizados, una de las estructuras militantes más identificadas con el kirchnerismo duro y con fuertes lazos con La Cámpora.

Por un lado, Muñoz es oriunda de Trenque Lauquen y está afiliada a la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN). Mientras que Rodríguez, comenzó su recorrido político en la Legislatura bonaerense como empleado del entonces senador Fernando López Villa, del ARI.

Tras el escándalo, salió a luz que Rodríguez se desempeñaba como funcionario municipal en la actual gestión del intendente de La Plata, Julio Alak. Cuando comenzaron a aparecer las denuncias, desde el Municipio decidieron apartarlo del cargo.