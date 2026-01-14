"Me despertaba con él penetrándome": el crudo relato de las víctimas que denunciaron una secta en el Senado bonaerense

En las últimas horas, la Justicia ordenó la detención de Nicolás Daniel Rodríguez y de Daniela Silva Muñoz , dos exempleados del Senado bonaerense detenidos por abuso sexual, en la que se investiga un entramado de violencia sexual, amenazas y manipulación psicológica vinculado a una presunta secta denominada “ La Orden de la Luz ”.

La fiscal Betina Lacki, titular de la UFI N°2, con la aprobación del juez Juan Pablo Masi, detuvo a Rodríguez y Muñoz , a quienes acusa de haber sido los “entregadores” de personas, hasta ahora todas mujeres, a funcionarios y personas que trabajan en el Senado provincial. Además de las detenciones, el juez autorizó el allanamiento de un domicilio donde residirían ambos imputados y el secuestro de dispositivos electrónicos y armas blancas de interés para la investigación.

En la denuncia , a la cual accedió MDZ , una de las víctimas, identificada como FA , relató que en 2016 conoció a Nicolás Rodríguez y que el día previo a egresar fue citada a un departamento: “Antes de ingresar al departamento, me agarró del cuello, para que lo bese ”. Ya adentro, sostuvo que él “ agarró dos cuchillos y una navaja ” y que luego “ comienza a tocar mi vagina por debajo de la ropa ”. Con el paso del tiempo, afirmó que él le planteó una relación “entre tres personas” , y que Daniela la citó y le dijo que “Nicolás era una especie de DIOS KIEI” y que ella “debía responder a sus necesidades” .

La joven aseguró que los abusos fueron sostenidos y violentos: “ Cuando me obligaban tener sexo, era en contra de mi voluntad, siempre con Daniela y Nicolás ”, y que en 2018 “finalmente me penetro vía vaginal”. En su testimonio también sostuvo que Nicolás la ahorcaba hasta asfixiarla y remarcó: “ En todos los hechos de abuso, grité y pedí auxilio. Nicolás y Daniela me amenazaban con mi familia ”.

“Hasta el día de hoy me cuesta muchísimo expresarme, pero también me quiero enfocar y no dejar de lado las cuestiones vinculadas a la manipulación y armado en torno a Nicolás y Daniela, y el funcionamiento y modalidad de la secta llamada 'la Orden de la Luz', donde él era el Dios y ella era una especie de Sensei”.

El relato de otra víctima de "La Orden de la Luz"

Por otro lado, otra de las víctimas, identificada como LO, declaró que conoció a Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz en 2015, cuando tenía 18 años, luego de que él le escribiera por una supuesta pasantía. Relató que en su domicilio él “me empieza a besar en el cuello”, “se sacó la ropa, quedando desnudo” y que terminó accediendo: “Lo hice presionada por la situación”.

A su vez, describió cómo se instaló un vínculo con ambos imputados y cómo escaló: “Surgió tener relaciones sexuales entre los tres, donde al principio fue consentido, pero estos actos fueron persistiendo con el tiempo”, y sostuvo que cuando intentó alejarse “comenzaron las presiones tanto de Nicolás como de Daniela”.

La denunciante declaró que después le hablaron de una supuesta orden: “Me llegaron a presentar que eran miembros de una orden secreta que se llamaba 'La orden de la luz', y Nicolás era el 'KIEI' y Daniela era una maestra espiritual”. En ese contexto, afirmó haber recibido amenazas por correo: “Me responden que si abandonaba la Orden me iban a matar, llegando a amenazarme de muerte”.

La joven también afirmó abusos reiterados: “Muchas veces me obligó a tener relaciones sexuales, o me dormía y terminaba despertándome con él penetrándome”, y relató un episodio en el que “cuando me despierto lo tenía a Nicolás penetrándome sin mi consentimiento, mientras que Daniela estaba despierta mirando toda la situación”. Además, denunció amenazas directas: “Estaba con un cuchillo y me empieza amenazar… que me iba arruinar a mi familia”.

