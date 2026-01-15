Prisión preventiva para el empresario imputado por estafas con fiestas de egresados y otros eventos

Mauricio Morales , propietario de la empresa OK Eventos e imputado por estafas a raíz de las más de 20 denuncias en su contra por presuntos fraudes con fiestas de egresados , cumpleaños y casamientos en Mendoza, fue sometido a prisión preventiva este jueves por decisión del juez Juan Pina González.

El dictamen del magistrado del Juzgado Penal Colegiado N°1, se ventiló durante el mediodía de esta jornada en la sala 3 del Polo Judicial Penal , a raíz del pedido de la fiscal de Delitos Económicos Gabriela Garcia Cobos a raíz de las multiples acusaciones de estafa a las que se enfrenta el sujeto.

En total, seis de esas denuncias corresponden a fiestas de egresados . Cada uno de esos casos habrían afectado a cerca de 600 personas , entre alumnos y familiares que pagaron servicios que nunca se concretaron.

La investigación tomó impulso a comienzos de diciembre , luego de una serie de denuncias que involucraban cenas estudiantiles frustradas, una fiesta de 15, un casamiento y otros eventos contratados con anticipación. Los allanamientos realizados en domicilios de Ciudad y Guaymallén revelaron, además, un depósito con alimentos en mal estado y equipamiento que sería utilizado por la empresa.

Morales fue detenido en un departamento de la provincia de San Juan, donde se encontraba oculto. La detención se concretó mediante un operativo que desarrollaron en conjunto personal de la División Investigativa Integrada y Leyes Especiales (DIILE), dependiente de la Dirección de Investigaciones, y sus pares de la vecina provincia.

image Morales detenido en San Juan.

Ante la sorpresa por la presencia del personal policial, el empresario intentó darse a la fuga corriendo, pero no lo logró. En tanto, le secuestraron un arma de fuego, dos vehículos, documentos y su celular.

Allanamientos en Mendoza

En paralelo, efectivos de la División Delitos Económicos desarrollaron una medida judicial en un departamento de avenida Mitre al 500, en la Ciudad de Mendoza, en el cual funcionaba la oficina de la empresa de banquetes OK Eventos. Sin embargo, el lugar estaba completamente vacío, por lo que estiman que el sospechoso se llevó todas sus pertenencias y documentos luego de que explotó el escándalo por las presuntas estafas.

image La oficina abandonada en avenida Mitre de Ciudad. Gentileza.

En tanto, los sabuesos de Investigaciones también allanaron un inmueble de calle Río Barranco al 5.700, en Guaymallén, donde hicieron uso de la fuerza pública para ingresar, ya que el ingreso contaba con extremas medidas de seguridad. Desde hace días, vecinos venían denunciando que del interior de la propiedad salía un olor nauseabundo.

Justamente, una vez dentro del lugar, constataron que allí funcionaba la cocina de la empresa de Morales, porque dieron con freezers, heladeras, hornos pizzeros, cocinas, balanzas y cortadoras de fiambre. Pero, además, constataron que había una importante cantidad de comida en mal estado, la cual no contaba con cadena de frío: carnes, mariscos, fiambres, discos de empanadas, verduras y otros alimentos estaban en estado de putrefacción.