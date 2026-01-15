Un hombre se quejó del volumen de la música, insultó a la mujer y le rompió el parabrisas de su camioneta.

El hecho ocurrió entre las calles Santa Fe y La Cangayé, en la ciudad de Resistencia.

Un insólito y violento episodio tuvo lugar en la provincia de Chaco, donde un hombre le rompió el parabrisas de la camioneta a una mujer porque estaba escuchando a Ricardo Arjona con volumen alto. La secuencia fue captada por una de las cámaras de seguridad de la zona.

Video: mirá el momento en el que el hombre le destrozó el parabrisas Locura en Chaco escuchaba a Ricardo Arjona a la hora de la siesta y le rompieron el parabrisas El hecho ocurrió el domingo pasado, entre las calles Santa Fe y La Cangayé, en la ciudad de Resistencia. Allí, un hombre de 51 años, molesto por el alto volumen de la música, fue hasta la casa de la mujer.

Sin embargo, la situación se puso violenta, ya que el hombre comenzó a insultar a la mujer de 45 años. En un momento, le rompió el parabrisas de la Toyota Hilux a los golpes.

Inmediatamente, la mujer alertó al 911, quienes minutos más tarde se hicieron presentes en el lugar. Luego, se dirigieron a la casa del agresor, quien admitió haber destrozado el parabrisas de la camioneta.