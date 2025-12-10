Imputación y cárcel para el empresario denunciado por 24 estafas con fiestas de egresados y otros eventos

Mauricio Morales fue imputado este miércoles por un caso de estafa. En tanto, buscan avanzar con el resto de las denuncias.

Mauricio Morales, propietario de la empresa OK Eventos, fue imputado la tarde de este miércoles un caso de estafa, a raíz de las más de 20 denuncias en su contra por presuntos fraudes con fiestas de egresados, cumpleaños y casamientos en Mendoza. Debido a su complicada situación, se ordenó que sea alojado en una cárcel de la provincia.

La fiscal de Delitos Económicos Susana Muscianisi lo acusó formalmente un hecho de estafa genérica, mientras avanza con las 24 causas que se iniciaron en contra de Morales.

De acuerdo con fuentes del Ministerio Público Fiscal (MPF), las acusaciones en los expedientes restantes se resolverán de manera progresiva a medida que se obtengan los resultados de diferentes peritajes de documentos, contratos y dispositivos electrónicos secuestrados tras su detención.

En total, seis de esas denuncias corresponden a fiestas de egresados. Cada uno de esos casos habrían afectado a cerca de 600 personas, entre alumnos y familiares que pagaron servicios que nunca se concretaron.

Ola de denuncias por estafas y detención La investigación tomó impulso a comienzos de diciembre, luego de una serie de denuncias que involucraban cenas estudiantiles frustradas, una fiesta de 15, un casamiento y otros eventos contratados con anticipación. Los allanamientos realizados en domicilios de Ciudad y Guaymallén revelaron, además, un depósito con alimentos en mal estado y equipamiento que sería utilizado por la empresa.