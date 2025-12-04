El caso que destapó la presunta estafa de la empresa de eventos y los primeros contactos con los afectados

El sábado 29 familiares de dos gemelas que celebraban su fiesta de 15 años fueron víctimas de un presunto fraude por parte del organizador del evento, este sería el caso que destapó el escándalo de la estafa a egresados de Guaymallén.

La madre de las cumpleañeras relató a MDZ que habían contratado al organizador de OK Eventos apuntado por presuntos fraudes en los últimos días.

La familia mantuvo comunicación con el sospechoso hasta el último momento. La madre recordó que la última vez que habló con él, el organizador le aseguró que el catering, los mozos y la vajilla llegarían al salón a las 17. Sin embargo, cerca de las 19, la verdad salió a la luz.

La madre se encontraba en un hotel cercano del salón pactado, donde sus hijas estaban con la peluquera, la maquilladora y el fotógrafo, preparándose para la sesión de fotos y posterior salida hacia el evento. En ese momento, un proveedor que debía entregar un juego de sillones al salón la llamó para informarle que en el lugar del evento no había nadie.

Le habían dicho que "esta noche no hay evento" . Ante la imposibilidad de contactar al dueño de la empresa, o su grupo de trabajo, ya que no contestaban las llamadas, la madre llamó a su marido. Ambos se dirigieron al salón y llegaron pocos después.

Al llegar, la familia se encontró con que "no había nada".

El organizador no había dejado ningún servicio. Solo estaban presentes el DJ y el jefe de seguridad, quienes se quedaron allí para explicar la situación si llegaba gente.

La encargada del salón se hizo presente y confirmó que, si bien el alquiler del salón ya estaba pago, por lo que el lugar estaba abierto. La mujer describió la "bronca, el dolor, la angustia" de la situación, al ver a sus hijas ya peinadas y a punto de vestirse para una fiesta que no existía.

La solución que encontraron

A pesar del fraude, la fiesta de 15 años pudo realizarse gracias a la solidaridad y el esfuerzo conjunto de los invitados y la familia

Con unas 160 personas invitadas que ya estaban arribando, la encargada del salón les ofreció la infraestructura que ya estaba paga, y el DJ se quedó. Entre los familiares y los invitados, se organizó una colecta con la que lograron pagarle al DJ, traer comida y bebidas.

Además, pudieron decorar la sala con los centros de mesa que ya tenían, y la mujer del salón colaboró con algunos manteles y copas disponibles.

Promesa de compensación

A esta madre, desde la empresa apuntada, se comunicaron atrevés de un grupo de Whatsapp. El mensaje fue una promesa de reprogramar el evento o de devolver el dinero invertido.

Por otro lado, los padres de uno de los egresados que tendrían su fiesta este próximo fin de semana describieron que nadie de la firma se ha comunicado con ellos por el momento.

Los casos posteriores

Este caso se suma a la grave denuncia de estafa que afectó a los alumnos del 5° año de la escuela Arrieros del Ande, cuya fiesta de egresados, también pautada para el sábado 29, fue frustrada.

En esa ocasión, cerca de 290 personas habían pagado cientos de miles de pesos para un evento en el Salón Balear en Guaymallén. Solo una familia de cinco integrantes había pagado más de 500.000 pesos en total.

En el caso de los egresados, se descubrió que el responsable de la empresa, había incumplido con todos los pagos, desde el catering hasta el DJ, y solo había pagado la mitad del salón. Cuando los afectados intentaron contactarlo, este los bloqueó y no respondió las llamadas.

Además, se conoció que esta misma firma habría dejado a otras personas sin respuesta para eventos futuros, incluyendo una fiesta programada para el siguiente sábado 6, y se presume que otras dos fiestas organizadas para el mismo día del egreso tampoco se realizaron.

La investigación por el fraude a los egresados está a cargo de la fiscal de Delitos Económicos Susana Muscianisi, quien solicitó a todos los afectados que realicen la denuncia correspondiente para avanzar en la causa, ya que las denuncias presentadas no superaban las cinco.