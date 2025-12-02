Involucran a Pampita en una presunta estafa: peluqueros denunciaron incumplimientos comerciales

La reconocida conductora y modelo Pampita, se encuentra bajo la lupa mediática y en el centro de un polémico caso que involucra a profesionales de la belleza de la provincia de Córdoba. La controversia surge a partir de una denuncia formal presentada por varias estilistas que participaron en supuestos encuentros de networking y mentoría promocionados por la celebrity. Las denunciantes, principalmente peluqueras, aseguran haber sido víctimas de un esquema donde las promesas de difusión y contenido profesional nunca se materializaron tras un cuantioso desembolso económico.

El esquema de los eventos VIP de Pampita Pampita Pampita habló de su decisión con los retoques estéticos. Créditos: Archivo MDZ Según un video publicado por la cuenta de Instagram de Visión Show, pero que luego borraron, revelaron un audio de una de las perjudicadas que contó la mecánica de estos eventos, realizados en hoteles y recintos de la región cordobesa. La presunta estafa radicaba en la propuesta de un acceso privilegiado: tener la oportunidad de peinar y asistir personalmente a Pampita a cambio de una tarifa exorbitante. Las damnificadas señalan que para acceder a este cupo exclusivo, se les exigía un pago que oscilaba entre 1.000 y 3.000 dólares con la garantía de obtener material gráfico, audiovisual y publicaciones en las redes sociales de la famosa, lo que significaría un impulso inmediato a sus carreras profesionales y visibilidad a sus salones.

Sin embargo, las asistentes al encuentro relataron que, una vez dentro del backstage, se les impidió registrar su trabajo con cámaras o grabadoras de video. La difusión pactada, el activo más valioso de la propuesta, simplemente nunca se concretó. La falta de cumplimiento no solo se limitó al aspecto promocional, sino que, Tamara —identificada como colaboradora de la modelo—, fue señalada como cómplice en la presunta afectación a las asistentes. Esta información también fue difundida en Net TV, en el programa conducido por Pilar Smith, en el que revelaron los detalles de la presunta estafa por parte de la colaboradora de Pampita.

Las consecuencias y el reclamo de Natalia Chatard Captura de pantalla (620) La situación se agravó, además, porque las fechas originales de los eventos fueron modificadas en reiteradas oportunidades, obligando a las asistentes a reorganizar viajes, cancelar reservas y asumir gastos extras no contemplados. Una de las damnificadas que decidió alzar la voz es Natalia Chatard. La estilista relató su experiencia, confirmando haber abonado 1.000 dólares para peinar a la modelo con la expectativa de obtener material que catapultara su negocio. Chatard afirmó categóricamente que no pudo tomar fotografías ni filmar contenido, y que tampoco recibió la difusión prometida, lo que la dejó con la sensación de haber sido estafada, incluso en sus redes sociales solo compartió el video de ella con Pampita ya peinada, pero no hay registro del proceso del trabajo.