Así fue la magra despedida de Pampita en su último programa de Los 8 escalones en El Trece

En una jornada cargada de emoción, Pampita reveló que se trataba de su último programa y se despidió de El Trece.

La señal El Trece concluyó esta semana la emisión de su clásico vespertino de entretenimiento, poniendo punto final al ciclo de preguntas y respuestas conducido por Pampita Ardohain. El viernes 7 de noviembre marcó una jornada cargada de significancia, ya que la reconocida figura mediática se despidió de la audiencia de Los 8 Escalones en un momento de gran emotividad que se percibió en el aire.

pampita el trece Pampita siguió los pasos de Guido y también se despidió del ciclo. Eltrece Al término de la última emisión, la modelo no pudo ocultar su emoción al dirigirse al público y a sus compañeros. Con la voz entrecortada, expresó un mensaje que resonó en el prime time de la tarde: “Fue un placer compartir con ustedes Los 8 Escalones. Gracias a la familia, los amigos, a nuestro jurado, gracias a ustedes por vernos siempre en la pantalla de El Trece ”.

Pampita se despidió así de Los 8 Escalones. Esta declaración subraya el profundo agradecimiento que la conductora siente hacia quienes la acompañaron en esta etapa de televisión abierta. Pese a la finalización del proyecto, la figura de Carolina Ardohain sigue siendo una de las más valoradas en el ámbito del espectáculo local.

El rating de los 8 escalones frente a la competencia El balance de audiencia de la última jornada del programa, difundido por el periodista Nacho Rodríguez, dejó en claro el desafiante escenario de las tardes. Los 8 Escalones cerró su trayectoria con 2,5 puntos de rating, ubicándose por detrás de la competencia directa, que lideró la franja con 4,5 puntos. Otros contendientes como "DDM" y "Con Carmen" también figuraron en las mediciones, con 2,4 y 1,5 puntos respectivamente, mostrando una lucha férrea por la atención del espectador.