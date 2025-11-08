Así fue la magra despedida de Pampita en su último programa de Los 8 escalones en El Trece
En una jornada cargada de emoción, Pampita reveló que se trataba de su último programa y se despidió de El Trece.
La señal El Trece concluyó esta semana la emisión de su clásico vespertino de entretenimiento, poniendo punto final al ciclo de preguntas y respuestas conducido por Pampita Ardohain. El viernes 7 de noviembre marcó una jornada cargada de significancia, ya que la reconocida figura mediática se despidió de la audiencia de Los 8 Escalones en un momento de gran emotividad que se percibió en el aire.
Al término de la última emisión, la modelo no pudo ocultar su emoción al dirigirse al público y a sus compañeros. Con la voz entrecortada, expresó un mensaje que resonó en el prime time de la tarde: “Fue un placer compartir con ustedes Los 8 Escalones. Gracias a la familia, los amigos, a nuestro jurado, gracias a ustedes por vernos siempre en la pantalla de El Trece ”.
Esta declaración subraya el profundo agradecimiento que la conductora siente hacia quienes la acompañaron en esta etapa de televisión abierta. Pese a la finalización del proyecto, la figura de Carolina Ardohain sigue siendo una de las más valoradas en el ámbito del espectáculo local.
El rating de los 8 escalones frente a la competencia
El balance de audiencia de la última jornada del programa, difundido por el periodista Nacho Rodríguez, dejó en claro el desafiante escenario de las tardes. Los 8 Escalones cerró su trayectoria con 2,5 puntos de rating, ubicándose por detrás de la competencia directa, que lideró la franja con 4,5 puntos. Otros contendientes como "DDM" y "Con Carmen" también figuraron en las mediciones, con 2,4 y 1,5 puntos respectivamente, mostrando una lucha férrea por la atención del espectador.
Independientemente del rating de El Trece, la despedida marca el cierre de un ciclo importante. La partida de una figura tan querida como Pampita Ardohain de Los 8 Escalones plantea interrogantes sobre los próximos movimientos de la cadena televisiva y cuál será el nuevo desafío para la conductora.