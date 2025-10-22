¡Bomba! Pampita cerró un gran contrato internacional tras finalizar Los 8 escalones: de qué se trata

La modelo dio a conocer su futuro laboral luego de que se confirmó que sacarán del aire el ciclo en el que era conductora.

Carolina Pampita Ardohain finalizó esta semana las grabaciones de Los 8 escalones (El Trece) y el ciclo 2025 tanto para ella como para el producto finalizaron. Sin embargo, la modelo cerró un importante contrato internacional y dio a conocer los detalles sobre este trabajo que será muy especial.

"Grabamos el último programa por las dudas, pero si nos necesitan volvemos. Estoy a disposición del canal, soy empleada de El Trece y siempre lista para lo que haga falta", expresó Carolina en diálogo con el programa Ya fue Todo

En diálogo con Ya Fue Todo, la artista confirmó que se convertirá en la nueva figura de DirecTV para toda Latinoamérica, un proyecto que marcará un giro inesperado en su carrera. La modelo arrancará un 2026 con mucho trabajo y se encuentra muy feliz.

"Soy el nuevo rostro de DirecTV para toda Latinoamérica. El año que viene habrá muchas cosas divertidas por el Mundial. No puedo adelantar detalles, pero termino el año con broche de oro", expresó Pampita respecto a su nuevo trabajo.