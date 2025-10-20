Pampita en Madrid: el look total red de Carolina Herrera que arrasó

Pampita impactó en Madrid con un vestido midi y accesorios a juego. No te pierdas los detalles y fotos en la nota.

Pampita se destacó una vez más, y ahora fue en Madrid durante la presentación Primavera-Verano 2026 de Carolina Herrera, firma de la que es embajadora. En un evento cargado de estilo, la modelo impactó con un look total red.

El vestido elegido pertenece a una de las últimas campañas de la casa. Se trató de un diseño midi con vuelo, sin mangas y un lazo en la cintura que acentuaba la silueta con un aire romántico y atemporal. El rojo fue el gran protagonista, puesto a que ese tono transmite seguridad y energía en partes iguales.

La elección de accesorios reforzó la fuerza monocromática. Pampita llevó stilettos rojos de tacón alto que alargaron su figura y una cartera XL también en rojo, con un detalle floral que le dio personalidad al conjunto. Como toque final, sumó gafas oscuras que aportaron un aire chic y urbano al look, perfecto para Madrid.

Entre las piezas más comentadas estuvo el bolso Matryoshka M de Carolina Herrera. Confeccionado en cuero liso, con correa extraíble y decorado con una flor oversize, el bolso representó el costado más romántico de la firma. Según la web de la marca, tiene un valor de 1200 euros, cifra que lo convierte en un objeto de deseo no solo por su diseño, sino también por su exclusividad.