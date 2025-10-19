El hermoso posteo que Roberto García Moritán le dedicó a Pampita por el Día de la Madre

El empresario utilizó sus redes sociales para dedicarle una tierna publicación a su expareja y madre de su hija.

Roberto García Moritán y Carolina Pampita Ardohain protagonizaron una polémica separación que se vio envuelta por rumores de infidelidad. Sin embargo, la relación entre ambos es muy positiva y, si bien los dos se encuentran en pareja, el cariño sigue existiendo.

Este domingo 19 de octubre se celebra el Día de la Madre y por este motivo, el empresario decidió compartir una publicación dedicada a Carolina y rápidamente se viralizó en las redes sociales. No es la primera vez que Roberto tiene este gesto con la madre de su pequeña hija.

En el posteo que realizó se puede ver a Pampita y conductora de Los 8 escalones junto a Anita García Moritán en sus brazos y el exministro de la Ciudad de Buenos Aires tan solo escribió la palabra "Gracias" junto a un corazón rojo.