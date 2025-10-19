El posteo de Mauro Icardi por el Día de la Madre que desató el escándalo en redes: "Con Wanda Nara"

En el domingo dedicado a las madres, el futbolista realizó una dedicatoria en redes. Pero un curioso detalle no pasó desapercibido por sus seguidores.

El Día de la Madre se celebra a lo grande en Argentina. Los posteos en dicha fecha especial no han faltado y las caras del espectáculo se han pronunciado al respecto. En esta ocasión, Mauro Icardi dedicó una fotografía a su mamá y a su actual pareja, la China Suárez. Pero, un detalle no pasó por alto.

El delantero del Galatasaray eligió una foto archivo de la galería de recuerdos. La imagen se remonta al 2014, donde en ese entonces, el futbolista de 21 años se casaba con Wanda Nara en una lujosa celebración. 11 años después, la fotografía sacude polvo para ser mostrada en redes.

La foto que causó polémica Imagen de WhatsApp 2025-10-19 a las 16.37.03_320c7104 La fotografía que causó revuelo. Créditos: X Con un corto "Felíz Día Mamá", el jugador saludó a su progenitora, Analía Rivero, desde la distancia. El gran detalle fue justamente "El día del casorio con Wanda" y el homenaje se convirtió en blanco de burlas y comentarios.

Algunas páginas de chimentos replicaron la historia de Instagram, como fue el caso de LAM; allí los mensajes de los usuarios dijeron presente: "La última vez que la vio", "Que pena ser la mocha, hasta pasando el día de la madre con ella no deja de pensar en el día que se casó", "Feliz día de la madre a la que mantiene a tus hijas te faltó", "Teniendo otras fotos con su mamá posteaba esta".