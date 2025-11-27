¡Sin filtros! Mauro Icardi se burló de Nicolás Payarola tras su detención: "Lacra, estafador y acosador"

Tras conocerse la detención del exabogado de Wanda Nara, el futbolista arremetió contra Payarola con durísimos mensajes en Instagram.

Este jueves por la mañana, la policía detuvo en Nordelta al abogado Nicolás Payarola, conocido por haber trabajado con Wanda Nara y por su vínculo con L-Gante. La detención se produjo en el marco de una causa iniciada por Gonzalo Montiel, quien lo denunció por defraudación y administración infiel.

Según la investigación, Payarola habría realizado maniobras para apropiarse de parte del patrimonio del futbolista, incluyendo operaciones dudosas, un proyecto inmobiliario fallido y la retención de fondos correspondientes al premio que Montiel recibió por el Mundial 2022.

Nicolás Payarola.jpg Nicolás Payarola fue detenido este jueves. Instagram/ @nicolaspayarola. En medio de esta situación, Mauro Icardi aprovechó para lanzar desde su cuenta de Instagram (@Mauroicardi) un letal mensaje contra el exabogado de la conductora de MasterChef Celebrity.

"¿¿¿Cómo habían dicho??? 'Cada uno tiene el abogado que se merece'. Nunca estuve tan de acuerdo con una frase. Permítanme dudar lo de 'buenos abogados, y sobre todo grandes seres humanos'. ¿Esta lacra, estafador, acosador y ladrón es el mismo que defendía los intereses de mis hijas? No puede defender ni los suyos. Como siempre dije, van a caer uno por uno. Solo hay que sentarse a esperar", escribió Icardi en una de las historias junto a un meme de Guillermo Francella.

Mauro Icardi Instagram El futbolista se burló de Payarola en Instagram. Captura de pantalla Instagram Mauroicardi. En una segunda historia, el futbolista publicó la imagen de la detención de Nicolás Payarola y siguió con su descargo.