Revés judicial para Mauro Icardi: fue declarado deudor alimentario y el monto que debe es millonario

La Justicia ingresó de manera oficial a la lista de deudores y en el programa de Mariana Fabbiani dieron a conocer los detalles.

Mauro Icardi se encuentra en Turquía junto a la China Suárez y en las últimas horas recibió una mala noticia. Es que fue ingresado por la Justicia en su lista como deudor alimentario y en el programa de Mariana Fabbiani dieron a conocer el millonario monto que adeuda.

"Documento exclusivo y ya no hay vuelta atrás. Duro revés judicial para Mauro Icardi. Está oficialmente como deudor moroso, está en el registro de padres morosos. La Justicia había estudiado el caso. Marovecchio y Piro apelan a esta situación y quedó en un gris. Esto lo pidió Nicolás Payarola. Ahora el juez Agopian confirmó que ingresa en el registro de deudores", expresó Guido Záffora.

Respecto a la deuda que mantiene el jugador, el periodista de América confirmó que "Mauro Icardi debe US$600 mil dólares, debe mucho dinero". También dejó en claro que la orden que le dio Wanda Nara a sus abogados "es ir por todo".

"Lo que falta definir por la Justicia es la restitución. Y algo no menor, que lo puede perjudicar, tiene que ver con los próximos viajes a la Argentina", comentó Záffora. El panelista contó además que Wanda Nara puede afirmarse en esta decisión para que en un futuro Icardi no pueda salir del país.