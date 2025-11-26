Revés judicial para Mauro Icardi: fue declarado deudor alimentario y el monto que debe es millonario
La Justicia ingresó de manera oficial a la lista de deudores y en el programa de Mariana Fabbiani dieron a conocer los detalles.
Mauro Icardi se encuentra en Turquía junto a la China Suárez y en las últimas horas recibió una mala noticia. Es que fue ingresado por la Justicia en su lista como deudor alimentario y en el programa de Mariana Fabbiani dieron a conocer el millonario monto que adeuda.
"Documento exclusivo y ya no hay vuelta atrás. Duro revés judicial para Mauro Icardi. Está oficialmente como deudor moroso, está en el registro de padres morosos. La Justicia había estudiado el caso. Marovecchio y Piro apelan a esta situación y quedó en un gris. Esto lo pidió Nicolás Payarola. Ahora el juez Agopian confirmó que ingresa en el registro de deudores", expresó Guido Záffora.
Respecto a la deuda que mantiene el jugador, el periodista de América confirmó que "Mauro Icardi debe US$600 mil dólares, debe mucho dinero". También dejó en claro que la orden que le dio Wanda Nara a sus abogados "es ir por todo".
Revés judicial para Mauro Icardi
"Lo que falta definir por la Justicia es la restitución. Y algo no menor, que lo puede perjudicar, tiene que ver con los próximos viajes a la Argentina", comentó Záffora. El panelista contó además que Wanda Nara puede afirmarse en esta decisión para que en un futuro Icardi no pueda salir del país.
Por otro lado, el abogado Cesar Carozza comunicó que si mañana llegara Mauro Icardi al país, la Justicia no lo dejará salir. Esto es un fuerte revés para el futbolista y, por el momento, las defensoras de la estrella del Galatasaray no se han expresado públicamente.