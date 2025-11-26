Marina Calabró apuntó contra Mauro Icardi por no pagar la cuota alimentaria

El futbolista fue incluido en la lista de deudores alimentarios y la conductora fue tajante con su opinión.

Mauro Icardi se encuentra en medio de un gran escándalo luego de que la Justicia decidió incluirlo en la lista de deudores alimentarios. Esta decisión se tomó debido a que no pasa el correspondiente monto por las hijas que tuvo con Wanda Nara, con quien se reencontró después de cinco meses sin poder verlas.

En el programa de Mariana Fabbiani, Guido Záffora dio a conocer la noticia: "Está oficialmente como deudor moroso, está en el registro de padres morosos. La Justicia había estudiado el caso. Marovecchio y Piro apelan a esta situación y quedó en un gris".

La deuda que mantiene el futbolista del Galatasaray es de US$ 600 mil dólares, según la información que dio a conocer el periodista. En medio de todo esto, Marina Calabró criticó duramente el accionar de Icardi y lo hizo en su programa que sale al aire por El Observador.

"No importa lo que opinemos del vínculo de Wanda e Icardi y de la China... Dejo de lado todo juicio de valor. Ahora, que él deba la cuota alimentaria es inaceptable, incalificable y no compensa con nada", comenzó diciendo la conductora en su ciclo radial.