Ana Rosenfeld expuso el secreto menos glamoroso de Mauro Icardi y dejó mudos a todos: "Mauro jamás..."

La abogada dio una nota este lunes para La mañana con Moria y terminó haciendo una revelación sobre el futbolista que dejó a todos boquiabiertos.

Este lunes, Ana Rosenfeld fue entrevistada en un móvil de La mañana con Moria, y Moria Casán le consultó si había visto la nota que le hizo a la China Suárez y qué opinión tenía al respecto.

"Sí, la pude ver. Lo que pasa es que sos una excelente y hábil. Ella se sintió cómoda. Lo quería mirar a Mauro en todo momento, no sea cosa que dijera algo que Mauro no asentía con la cabeza. Realmente las preguntas fueron muy oportunas. Los hiciste sentir cómodos. Mauro con esa sonrisita nerviosa", comentó la abogada.

Ana Rosenfeld en La mañana con Moria La letrada opinó sobre la entrevista que Moria Casán le hizo a la China Suárez para su programa. Captura de pantalla Youtube Eltrece. Fue entonces cuando Rosenfeld comenzó a sacar los trapitos al sol sobre el futbolista: "Mauro tiene esa personalidad porque yo lo he vivido también, yo sé cómo es ese Mauro, pero lo que pasa es que después salen todos los team Mauro y los team China a decir que estoy celosa. ¿Y quieren que les diga algo? Mauro Icardi, por eso dicen 'ay, ya no vivís de la billetera de Mauro'. Mauro jamás metió la mano en el bolsillo ni para pagar una cena. Hemos ido a comer con Mauro por el mundo"

"¿Y quién pagaba? ¿Ella?", le consultó la conductora. "Marcelo", respondió Rosenfeld, haciendo referencia a Marcelo Frydlewski, quien fue su esposo.