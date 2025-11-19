La coincidencia más impensada entre la China Suárez, Mauro Icardi y Benjamín Vicuña que sorprendió a todos

En La mañana con Moria, una pregunta de Nazarena Diserio sobre la actriz y el futbolista llevó a que Gustavo Méndez hiciera una revelación inesperada.

La China Suárez, Mauro Icardi y Benjamín Vicuña tienen algo en común que dejó boquiabiertos a todos.

La China Suárez y Mauro Icardi estuvieron en Argentina solo una semana y este martes regresaron a Turquía, sin los hijos de la actriz que se quedaron sus respectivos padres.

En el caso de Magnolia y Amancio, los pequeños permanecerán con su padre, Benjamín Vicuña, por un motivo especial. El actor chileno está por celebrar su cumpleaños el 29 de noviembre y, con tiempo, coordinó con Suárez para que los niños pudieran acompañarlo en esa fecha, ya que desea recibir un nuevo año rodeado de sus cinco hijos.

Este miércoles, en La mañana con Moria, Gustavo Méndez estaba analizando el tema cuando una consulta de Nazarena Diserio derivó en una inesperada revelación.

"Gus, ¿te puedo decir una cosa? ¿Cuándo es el aniversario de la China con Icardi?", interrumpió la panelista.

Esto fue lo que dijo Gustavo Méndez sobre la China Suárez, Mauro Icardi y Benjamín Vicuña en La mañana con Moria El Aniversario De Novios De La China Suárez Y Mauro Icardi Es El Mismo Día Que El Cumpleaños De Benjamín Vicuña "El 29", respondió Méndez. "¿El día del cumpleaños de Vicuña?", quiso saber Diserio. Ante la consulta, Méndez terminó confirmando la coincidencia.