El fuerte análisis de Yanina Latorre sobre la relación de la China Suárez y Mauro Icardi: "Muy manipulador"
Luego de las entrevistas que dio Suárez, la periodista realizó un contundente diagnóstico sobre el vínculo entre la actriz y el futbolista.
Yanina Latorre, realizó un profundo análisis de la personalidad de la China Suárez a raíz de su relación con el futbolista Mauro Icardi, y su mirada resultó ser contundente y sumamente crítica.
En Sálvese Quien Pueda, la conductora sostuvo que la actitud actual de la actriz es una respuesta directa a la influencia del exesposo de Wanda Nara, a quien considera el artífice de cambios significativos en el comportamiento público de Suárez, como las recientes confrontaciones mediáticas con Benjamín Vicuña.
"Hace esto incitada por Icardi. En la nota vi a un tipo muy manipulador de la China. Ella le pidió permiso", dijo la periodista, haciendo referencia a un detalle clave: el supuesto aval que la actriz consultó con el futbolista antes de emitir ciertas declaraciones. La observación se sustenta en la presencia de Icardi en las dos entrevistas televisivas que brindó Suárez a Mario Pergolini y Moria Casán.
Entonces, la comunicadora nombró a Wanda: "Yo me he peleado tanto con Wanda, la he criticado tanto, pero la China quería su vida". "Wanda decía que Icardi era controlador, manipulador, machista, que no te dejaba trabajar, y se está dando todo", añadió Latorre.
"Él ponía carita de boludo, pero le pedía hasta permiso. Es medio psicopático todo", aseguró muy filosa la conductora. "Ella habla de generosidad, pero generosidad no es que te compren carteras, es que te dejen ser, que puedas viajar", continuó Yanina.
Respecto al conflicto de Suárez con Benjamín Vicuña, la periodista apuntó: "Ella ahora está entre la espada y la pared, peleando con Vicuña. Nunca había peleado ni hablado así de Vicuña ni de Cabré ni de ninguno. Está incitada por Icardi".
"Icardi no se pone de novio si no te vas a vivir con él. Tenés que sostenerle la vela… Yo creo que ella está enamorada, obnubilada. Encontró a un tipo con avión privado, carteras, le cuida los pibes, le debe ser linda todo el día", concluyó diciendo Yanina Latorre.