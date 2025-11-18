El fuerte análisis de Yanina Latorre sobre la relación de la China Suárez y Mauro Icardi: "Muy manipulador"

Luego de las entrevistas que dio Suárez, la periodista realizó un contundente diagnóstico sobre el vínculo entre la actriz y el futbolista.

Yanina Latorre, realizó un profundo análisis de la personalidad de la China Suárez a raíz de su relación con el futbolista Mauro Icardi, y su mirada resultó ser contundente y sumamente crítica.

En Sálvese Quien Pueda, la conductora sostuvo que la actitud actual de la actriz es una respuesta directa a la influencia del exesposo de Wanda Nara, a quien considera el artífice de cambios significativos en el comportamiento público de Suárez, como las recientes confrontaciones mediáticas con Benjamín Vicuña.

China Suárez El futbolista acompañó a la actriz a dos entrevistas que hizo para Eltrece. Instagram / @sangrejaponesa. "Hace esto incitada por Icardi. En la nota vi a un tipo muy manipulador de la China. Ella le pidió permiso", dijo la periodista, haciendo referencia a un detalle clave: el supuesto aval que la actriz consultó con el futbolista antes de emitir ciertas declaraciones. La observación se sustenta en la presencia de Icardi en las dos entrevistas televisivas que brindó Suárez a Mario Pergolini y Moria Casán.

Entonces, la comunicadora nombró a Wanda: "Yo me he peleado tanto con Wanda, la he criticado tanto, pero la China quería su vida". "Wanda decía que Icardi era controlador, manipulador, machista, que no te dejaba trabajar, y se está dando todo", añadió Latorre.

Yanina Latorre. Foto: Instagram @yanilatorre. Yanina Latorre hizo un contundente análisis de la relación entre Suárez e Icardi. Instagram @yanilatorre. "Él ponía carita de boludo, pero le pedía hasta permiso. Es medio psicopático todo", aseguró muy filosa la conductora. "Ella habla de generosidad, pero generosidad no es que te compren carteras, es que te dejen ser, que puedas viajar", continuó Yanina.