Afirman que Wanda Nara estalló de furia por la nota de la China Suárez en El Trece

En el programa de Mariana Fabbiani revelaron una contundente información sobre la reacción que tuvo la conductora de Telefe.

MDZ Show

La mediática estaría muy enojada. 

Foto: captura de video / Telefe. 

Moria Casán arrasó en El Trece con la nota a la China Suárez, donde la actriz decidió confirmar el encuentro íntimo que mantuvo con Mauro Icardi en París mientras el futbolista se encontraba en pareja con Wanda Nara. Las horas pasaron y se conoció cómo reaccionó la conductora de Telefe tras la charla de La One con la artista.

En el Diario de Mariana (América) dieron a conocer detalles de la reacción que tuvo la empresaria. Guido Záffora, panelista del programa de Mariana Fabbiani, comentó que "Wanda está furiosa, está que trina, pero no está que trina con Pergolini. Ella siente que la de Mario Pergolini fue liviana".

Luego, agregó: "Wanda siente que la nota de Moria fue muy potente". Esto no fue todo, ya que Záffora confirmó que la mediática siente que la entrevista a la China Suárez fue un golpe que le quisieron dar por ser figura de Telefe: "Ella va por ahí porque quien arregla las notas para que sean en El Trece es Adrián Suar (productor de la serie de la China)".

Afirman que Wanda Nara estalló de furia por la nota de la China Suárez en El Trece

Respecto al día laboral de Wanda, la periodista comentó: "Les voy a decir la frase que dijo Wanda hoy. Ella dice 'total nos vamos a ir en la Justicia'". Según el panelista, sostuvo que esto tiene que ver con la restitución de las menores, de la que ella está segura de que va a ganar.

Captura de pantalla 2025-11-17 171739
Wanda Nara estaría furiosa tras la entrevista que dio la China Suárez.

Mariana Fabbiani por su lado, comentó: "Como mujer es imposible que a Wanda no le haya caido mal la nota. Es muy difícil para una mujer que vivió lo que vivió y es muy duro ver a tu ex con su nueva pareja, contando cómo fue que se gestó este amor mientras estaba con vos".

