En el programa de Mariana Fabbiani revelaron una contundente información sobre la reacción que tuvo la conductora de Telefe.

Moria Casán arrasó en El Trece con la nota a la China Suárez, donde la actriz decidió confirmar el encuentro íntimo que mantuvo con Mauro Icardi en París mientras el futbolista se encontraba en pareja con Wanda Nara. Las horas pasaron y se conoció cómo reaccionó la conductora de Telefe tras la charla de La One con la artista.

En el Diario de Mariana (América) dieron a conocer detalles de la reacción que tuvo la empresaria. Guido Záffora, panelista del programa de Mariana Fabbiani, comentó que "Wanda está furiosa, está que trina, pero no está que trina con Pergolini. Ella siente que la de Mario Pergolini fue liviana".

Luego, agregó: "Wanda siente que la nota de Moria fue muy potente". Esto no fue todo, ya que Záffora confirmó que la mediática siente que la entrevista a la China Suárez fue un golpe que le quisieron dar por ser figura de Telefe: "Ella va por ahí porque quien arregla las notas para que sean en El Trece es Adrián Suar (productor de la serie de la China)".

Afirman que Wanda Nara está furiosa por la entrevista de Moria Casán con la China Suárez Afirman que Wanda Nara estalló de furia por la nota de la China Suárez en El Trece Respecto al día laboral de Wanda, la periodista comentó: "Les voy a decir la frase que dijo Wanda hoy. Ella dice 'total nos vamos a ir en la Justicia'". Según el panelista, sostuvo que esto tiene que ver con la restitución de las menores, de la que ella está segura de que va a ganar.