¿Indirecta a Wanda Nara? La China Suárez confirmó el lugar donde se comprometerá con Mauro Icardi

Eugenia Suárez sorprendió al revelar un fuerte dato sobre su relación con el exmarido de la conductora de Telefe.

La China Suárez y Moria Casán realizaron una fuerte entrevista donde se tocó no solo el tema de la nueva serie de Disney+, sino que también hablaron sobre el famoso encuentro con Mauro Icardi en un hotel de París y La One no dudó en consultarle si planea casarse con el futbolista argentino.

"Él me mandó un mensaje en un momento de mi vida en el que yo estaba bajo tierra", comenzó contando la actriz sobre el primer contacto con la estrella del Galatasaray. Luego, agregó: "Me puso de la nada 'esa boquita'. Tiene algo con la boca".

La China Suárez confirmó el lugar en donde se comprometerá con Mauro Icardi ¿Mojada de oreja a Wanda Nara? La China Suárez confirmó el lugar donde quieren comprometerse con Mauro Icardi "Que buena que es esta historia de amor que va a proseguir... ¿Se han comprometido en un lugar?", le consultó Moria. Ante la pregunta, la actriz expresó que "hubo ahí algo con anillos y todo, pero estamos esperando ir a París".