La invitada con la que Mario Pergolini dio un batacazo en el rating y logró la mejor medición desde el debut de su programa

Mario Pergolini logró cerrar su semana de una manera soñada dando un impresionante batacazo en el rating de su programa Otro día perdido (El Trece). Cuatro meses después del debut del ciclo que se destaca por una esmerada producción, el conductor y su equipo siguen apostando fuerte por el segmento del mano a mano con la celebridad invitada, y el viernes pasado jugaron su as bajo la manga con la presencia de la actriz argentina más buscada por los medios.

No es tarea sencilla contar con figuras convocantes para el gran público cinco noches a la semana, pero el trabajo del grupo que motoriza a Pergolini tiene la suficiente destreza para dar con personalidades que rinden a nivel de rating , y el anfitrión cuenta con un brillante oficio que le permite ir por los momentos más jugosos en su charla con cada entrevistado.

En la competitiva franja del prime time, la batalla por el rating no es una tarea sencilla, y durante estos meses a Mario Pergolini le ha tocado enfrentar a tanques de Telefe como La Voz Argentina y MasterChef Celebrity. Si bien el programa que lidera el icónico astro de la pantalla chica habitualmente queda segundo en su horario, el viernes el envío sorprendió con un salto en sus números y quedó primero en su segmento.

Concretamente, en el cierre de la semana Otro día perdido despuntó con un promedio de 7.1 puntos de rating , la marca más alta en lo que va del ciclo desde su debut. Además, en la competencia directa con el compacto del Amistoso internacional entre las selecciones de Angola y Argentina que programó Telefe, Pergolini trepó a 7.6, mientras el resumen del evento deportivo arañó apenas 3.7.

El factor clave para el contundente rating que cosechó El Trece durante la franja más difícil de ganar, fue sin dudas la visita de la China Suárez . La actriz hizo su ingreso al estudio media hora después del comienzo de la emisión, y su charla a solas con Mario Pergolini se extendió durante media hora, y en el último tramo, se sumó Mauro Icardi al living televisivo durante unos veinte minutos más.

En medio del repaso por algunas etapas de su trayectoria, Suárez sorprendió al revelar algunos aspectos de su personalidad y entre otras cosas confesó que a contramano del bajo perfil que la caracteriza ante los escándalos que la involucran, es una persona vengativa. "Soy muy hiriente, no levanto la voz, pero digo cosas que después me arrepiento, me voy a la mie...", se sinceró la artista.

Mientras el rating subía minuto a minuto, la China Suárez contó que con una de sus exparejas estuvo a punto de casarse, aunque no reveló si fue con Nicolás Cabré o Benjamín Vicuña. En tanto que a la hora de hablar sobre su niñez y adolescenia, la invitada reconoció que repitió dos veces de año y que la echaron de un colegio.

La invitada de Mario Pergolini que catapultó el rating de Otro día perdido

La China Suárez y Mauro Icardi hablaron de la fecha de su noviazgo La China Suárez y Mauro Icardi hablaron de la fecha de su noviazgo. Video: Otro Día Perdido (El Trece)

En términos del escándalo mediático que rodeó al comienzo de su relación con Mauro Icardi, Mario Pergolini se manejó con tacto como para no resultar invasivo, y más allá de algunos detalles sobre su rutina en Turquía con el futbolista, la China Suárez omitió cualquier tipo de alusión específica a Wanda Nara, en una astuta decisión de no darle protagonismo a la mediática expareja del jugador.