¿La Selección Argentina o los escándalos de la China Suárez?: el programa que marcó mayor rating en la televisión

El viernes 14 de noviembre, la televisión abierta se dividió entre el deporte y la farándula de alto voltaje ¿quién se llevó el mejor rating?

El prime time del viernes 14 de noviembre fue un verdadero campo de batalla para los canales de televisión abierta, que se repartieron la audiencia en un duelo de pesos pesados: deporte versus escándalo. Mientras Telefe se llevaba el indiscutible liderazgo gracias al fútbol, con el amistoso de la Selección Argentina frente a Angola que terminó 2-0, El Trece lanzó su propia bomba mediática al ubicar en el programa de Mario Pergolini el ansiado mano a mano con La China Suárez y Mauro Icardi.

Mario Pergolini Mario Pergolini no tuvo lo suficiente para superar a Messi. Foto: captura de video / El Trece. El Triunfo de Pergolini con la visita de la China Suárez La presencia de la pareja más polémica de la farándula nacional en el programa de Mario Pergolini significó un verdadero espaldarazo para la emisora del sol. El ciclo Otro Día Perdido se alzó como lo más sintonizado de la señal, obteniendo un envidiable 7.1 puntos de rating. Este excelente número superó con creces a otros contenidos fuertes de El Trece, como Buenas noches familia (5.4) y el histórico Telenoche, que cerró con 4.0 puntos, confirmando que el culebrón de Icardi y la China es un imán infalible para el público.

La China con Pergolini La entrevista con la pareja mediática fue el plato fuerte de la noche, aunque no pudo superar el fenómeno de la Scaloneta en Telefe. Foto: captura pantalla El Trece A pesar del éxito de Pergolini, el fixture futbolístico fue la estrella indiscutida del día. El triunfo de la Albiceleste ante Angola, con las conquistas de Lautaro Martínez y Lionel Messi, se coronó como lo más visto de la jornada en la televisión argentina, registrando un pico de 10.1 puntos en Telefe. El post partido del encuentro mantuvo la tendencia con 9.0 puntos, demostrando la pasión inquebrantable del público por la Scaloneta y dejando a la farándula por debajo del techo del doble dígito.