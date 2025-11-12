Qué pasó con el rating de Me caigo de risa

Canal 5 emite un programa que busca hacer reír a grandes y chicos por igual. Aquí te contamos cómo fue el rating.

Nadie se quiere perder la contienda por el rating y por eso hacen todo lo que esté a su alcance para conquistar a la audiencia. Canal 5 emite Me caigo de risa, un programa que hace reír a grandes y chicos. Combina juegos, retos y humor improvisado. Cada episodio tiene momentos inesperados que sorprenden al público.

El elenco es conocido como "Familia disfuncional", en un inicio fue conformado por Eddy Vilard, Fátima Torre, José Manuel Lechuga, Mariana Echeverría, Regina Blandón, Ricardo Fastlicht, Ricardo Margaleff, Violeta Isfel y Zoraida Gómez.

Uno de los atractivos del show son los retos físicos y de improvisación. Los participantes deben cumplirlos mientras intentan no reírse. Si se ríen, reciben un castigo cómico. Esto genera situaciones muy graciosas.

El ciclo invita a celebridades. Actores, cantantes y deportistas aceptan los retos y participan en los juegos. Su participación añade sorpresa y hace que los fans quieran ver cada episodio. Además, transmite valores positivos: muestra trabajo en equipo, amistad y creatividad. Es ideal para ver en familia.