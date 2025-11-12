Conoce cómo Pilates ayuda a prevenir y aliviar dolores crónicos

Pilates es un método de entrenamiento muy popular que ayuda a prevenir y aliviar dolores crónicos. Aquí te contamos cómo lo hace.

El dolor crónico es un fuerte dolor de cabeza para muchos. Puede aparecer tanto en la espalda, como el cuello, las articulaciones o en los músculos y puede surgir por malas posturas, estrés o lesiones antiguas. El método Pilates se ha convertido en una herramienta eficaz para aliviar ese malestar y mejorar la calidad de vida.

Pero, ¿cómo ayuda este método a prevenir y aliviar dolores? Es que esta disciplina se basa en movimientos controlados y en la conciencia del cuerpo. Su objetivo principal es fortalecer el “centro” o core, que incluye los músculos abdominales, lumbares y del suelo pélvico. Cuando esta zona está fuerte y estable, el cuerpo se alinea mejor y las tensiones se reducen. Por eso, muchos especialistas lo recomiendan para prevenir dolores de espalda o cuello.

A diferencia de otros ejercicios más intensos, Pilates se realiza de manera suave y precisa. No se trata de hacer muchas repeticiones, sino de moverse con control y respiración consciente. Esto ayuda a liberar rigidez y a recuperar movilidad sin forzar las articulaciones. Cada movimiento busca equilibrio entre fuerza y flexibilidad.

Además, el método promueve una mejor postura. Muchas personas pasan horas frente a una computadora o mirando el teléfono. Con el tiempo, eso genera contracturas y dolor. Pilates enseña a mantener la columna alineada y a usar los músculos adecuados en cada movimiento. Al hacerlo, el cuerpo se sostiene mejor y sufre menos tensión.

Qué otros beneficios tiene Pilates Otro beneficio importante es su efecto sobre la mente. Durante una clase, se presta atención al cuerpo, a la respiración y al momento presente. Esa conexión ayuda a reducir el estrés, que muchas veces agrava los dolores crónicos. Practicar Pilates con regularidad puede convertirse en una forma de autocuidado físico y emocional.