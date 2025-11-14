Rating: cómo le fue a Canal 5 con El Conquistador Supervivencia Extrema

Con el afán de conquistar el rating, Canal 5 emite este nuevo reality en el que los concursantes ponen a prueba su fuerza, su mente y su resistencia.

El Conquistador Supervivencia Extrema es el nuevo reality que se transmite por Canal 5 en búsqueda de liderar el rating. En este programa, 36 participantes ponen a prueba su fuerza, su mente y su resistencia en condiciones extremas. El premio es grande: 200 mil dólares, pero solo uno logrará conquistarlo.

El show es conducido por Julián Gil y Valeria Marín. Cada episodio muestra los retos físicos y mentales que enfrentan los competidores para mantenerse en juego. Los participantes están divididos en tres equipos: Amazonas, liderado por la alpinista Viridiana Álvarez; Centauros, con el medallista paralímpico Eduardo Ávila al frente; y Titanes, guiados por Peter Hance, ex policía y entrenador personal. Cada grupo vive y compite en condiciones muy distintas.

DSC09750 RATING. El Conquistador Supervivencia Extrema Los campamentos van desde el “Campamento Rico”, con ciertas comodidades, hasta “El Infernal”, donde no hay techo ni comida suficiente. La supervivencia se vuelve una lucha constante, y solo quienes mantengan la calma y la estrategia lograrán avanzar.

El programa se estrenó el 27 de octubre de 2025 y se transmite de lunes a viernes a las 21:30. También puede verse en la plataforma ViX, para quienes no quieran perderse ningún capítulo.