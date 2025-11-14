Cristina Pérez volvió a Telefe con Cris Morena y sorprendió en materia de rating

La periodista estrenó este jueves el programa "Volviendo a casa" por la pantalla de Telefe, y la primera invitada fue Cris Morena.

Este jueves 13 de noviembre de 2025 marcó el regreso de Cristina Pérez a la pantalla de Telefe con Camino a casa, un formato que combina entrevista íntima y recorrido emocional por los lugares que marcaron la vida de cada invitado. El ciclo salió al aire a las 21.30 y tuvo como primera protagonista a Cris Morena, en un episodio atravesado por la sensibilidad y la memoria.

El debut comenzó con un mensaje grabado por Cris Morena, quien decidió contextualizar el episodio: la entrevista había sido realizada antes de la muerte de su nieta, Mila Yankelevich, ocurrida el 28 de julio de 2025, a los 7 años. En una narración en off, la productora explicó qué significaba ver el capítulo desde ese dolor reciente.

Cris Morena y Cristina Pérez en Camino a casa 2 El programa es conducido por Cristina Pérez y se emite por Telefe. Instagram Telefe. "Este camino de vuelta a casa se grabó antes de la partida de mi nieta, Mila. Volver a casa es volver a mi alma, que hoy está habitada en amor por Ro y por Mila para siempre", expresó Cris Morena.

A lo largo del programa, Cristina Pérez acompañó a Cris Morena en un viaje a su pasado, recorriendo escenarios de su infancia, espacios de formación, recuerdos fundacionales y relatos que moldearon su identidad. Con su impronta característica, Pérez impulsó una conversación profunda que entrelazó nostalgia, reflexión y momentos de emotividad.

Así fue el estreno de Camino a casa Este Fue El Inicio Del Primer Programa De Camino A Casa La propuesta de Camino a casa se sostiene en un concepto claro: que cada invitado vuelva, literalmente, a los lugares donde se forjaron sus primeras experiencias. Desde colegios hasta casas familiares y rincones de barrio, el ciclo busca que ese recorrido abra puertas a memorias, decisiones y huellas afectivas que definieron sus vidas.