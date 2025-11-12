Presenta:

Mdz Show

|

Mario Pergolini

Mario Pergolini tuvo como invitada a una actriz internacional: el rating que logró

El conductor de El Trece sorprendió a su audiencia y en esta nota te contamos el número que obtuvo.

MDZ Show

Mario Pergolini charló con una importante artista.&nbsp;

Mario Pergolini charló con una importante artista. 

Foto: captura de video / El Trece.

Mario Pergolini volvió con todo a la televisión luego de estar 15 años ausente. Si bien en el inicio del programa los números fueron negativos, con el correr de las semanas, esto fue cambiando de manera muy notoria y el conductor va conquistando a la audiencia.

La producción de Otro Día Perdido se la jugó fuertemente e invitó nada más ni nada menos que a Itziar Ituño, actriz y cantante española, conocida principalmente por interpretar a la inspectora Raquel Murillo en La Casa de Papel.

Te Podría Interesar

Mario Pergolini invitó a una actriz internacional a Otro Día Perdido

Captura de pantalla 2025-11-12 090430
Itziar Itu&ntilde;o, actriz de La Casa de Papel.&nbsp;

Itziar Ituño, actriz de La Casa de Papel.

Había máxima expectativa por la visita de Itziar, sin embargo, los números no acompañaron tanto como se esperaba. Según las mediciones que compartió el periodista de espectáculos Nacho Rodríguez, Otro Día Perdido pasadas las 22:30 llegó a tocar 4.6 puntos.

Captura de pantalla 2025-11-12 090217
El rating que logr&oacute; Mario Pergolini.&nbsp;

El rating que logró Mario Pergolini.

Mientras que a las 22:55, el ciclo de Mario Pergolini remontó un poco más y alcanzó los 5.0 puntos, pero luego bajó a 4.8 puntos de rating. Este número es positivo, ya que logró remontar fuertemente tras emisiones negativas como la del lunes 10 de noviembre, donde obtuvo tan solo 3.8 puntos.

Archivado en

Notas Relacionadas