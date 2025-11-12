Mario Pergolini tuvo como invitada a una actriz internacional: el rating que logró
El conductor de El Trece sorprendió a su audiencia y en esta nota te contamos el número que obtuvo.
Mario Pergolini volvió con todo a la televisión luego de estar 15 años ausente. Si bien en el inicio del programa los números fueron negativos, con el correr de las semanas, esto fue cambiando de manera muy notoria y el conductor va conquistando a la audiencia.
La producción de Otro Día Perdido se la jugó fuertemente e invitó nada más ni nada menos que a Itziar Ituño, actriz y cantante española, conocida principalmente por interpretar a la inspectora Raquel Murillo en La Casa de Papel.
Mario Pergolini invitó a una actriz internacional a Otro Día Perdido
Había máxima expectativa por la visita de Itziar, sin embargo, los números no acompañaron tanto como se esperaba. Según las mediciones que compartió el periodista de espectáculos Nacho Rodríguez, Otro Día Perdido pasadas las 22:30 llegó a tocar 4.6 puntos.
Mientras que a las 22:55, el ciclo de Mario Pergolini remontó un poco más y alcanzó los 5.0 puntos, pero luego bajó a 4.8 puntos de rating. Este número es positivo, ya que logró remontar fuertemente tras emisiones negativas como la del lunes 10 de noviembre, donde obtuvo tan solo 3.8 puntos.