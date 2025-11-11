Mario Pergolini reaccionó con ironía tras las declaraciones de Alberto Fernández: "¡Se le...!"

En Otro día perdido, el conductor se refirió a los recientes comentarios que hizo el expresidente sobre el video que grabó con Tamara Pettinato hace unos años.

Este lunes en Otro día perdido, Mario Pergolini reaccionó a las recientes declaraciones de Alberto Fernández en Domiboard. Y es que el expresidente de la Nación Argentina aseguró que el video que hizo junto a Tamara Pettinato estaba dirigido para Ernesto Tenembaum.

"No sé si lo vieron. Alberto Fernández dice que el video con Tamara Pettinato en el que dice 'decime algo lindo', era para Ernesto Tenembaum. El expresidente pasó por un canal de streaming, de Tomás Rebord, y le preguntaron sobre el famoso video", puso en contexto el conductor.

Alberto Fernández.jpg El expresidente de la Nación Argentina aseguró que el video que hizo con Tamara Pettinato estaba dirigido por Ernesto Tenembaum. Luego, el periodista compartió la nota que le hicieron a Fernández, donde explica: "Ese día, Ernesto Tenembaum me había maltratado en su programa de radio. "Me mató a la mañana, hizo una crítica sobre el gobierno. Entonces cuando llegó Tamara, le dije: 'Che, vos me conocés a mí, por qué dejaste que Ernesto me tratara así'. Entonces, le dije: 'Vamos a demostrarle a Ernesto que dentro de su programa tiene alguien que me quiere mucho'. Y así surge la charla esa".

Ante la consulta de Rebord de si el video estaba dirigido para Tenembaum, el expresidente contestó: "Exactamente. Tenembaum nunca recibió el video ¿Saben por qué? Porque Tamara nunca dijo lo que yo le pedía que dijera. "Que era algo lindo", le recordó el entrevistador a Alberto. "Claro, 'decime algo lindo', claro, exactamente, respondió Fernández.

Esto fue lo que dijo Mario Pergolini en Otro día perdido sobre las declaraciones de Alberto Fernández en Dominboard Mario Pergolini Reaccionó A Los Dichos De Alberto Fernández En Domiboard Al terminar el clip, Pergolini advirtió las risas que se escucharon en el panel durante aquella nota y comentó: "¡Se le cag... todos de risa cuando explica esto!". En ese momento, Laila Roth confesó que se sentía confundida por los dichos del expresidente: "Yo estoy confundida. ¿Al final el 'decime algo lindo' era para Tenembaum?".