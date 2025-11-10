"Decime algo lindo": Alberto Fernández explicó qué pasó realmente con Tamara Pettinato en el video de la Casa Rosada

El expresidente de la Nación Argentina estuvo como invitado al programa de streaming "Dominboard" y rompió el silencio sobre aquel polémico clip.

A poco más de un año de que salieran a la luz los polémicos videos de Alberto Fernández y Tamara Pettinato en el despacho de la Casa Rosada, el pasado domingo 9 de noviembre, el expresidente de la Nación Argentina fue invitado al programa de streaming Dominboard, de Blender.

Durante la entrevista, Fernández protagonizó varios momentos que se viralizaron en redes, aunque uno de los más comentados fue su explicación sobre aquel registro en el que aparece junto a la hija de Roberto Pettinato.

Tamara Pettinato Fernández explicó lo que realmente sucedió en el video que grabó junto a Tamara Pettinato en la Casa Rosada. Captura de video YouTube/ Radio Con Vos. "Tamara Pettinato es una amiga mía, a la que quiero entrañablemente. Está casada con un funcionario de mi gobierno (José Glinski). Al igual que su padre, Tamara me parece una de las mejores personas que humanamente he conocido en mi vida", empezó diciendo el político.

"Vino un día a hacerme un reportaje para la televisión china", recordó Alberto y luego añadió que él accedió y, que antes de realizar la nota, la invitó a comer.

Esta fue la explicación que dio Alberto Fernández sobre el video con Tamara Pettinato Alberto Fernández Habló Sobre El Video Que Hizo Con Tamara Pettinato En La Casa Rosada "Ese día, Ernesto Tenembaum me había maltratado en su programa de radio", rememoró sobre el ciclo en el que la periodista participaba como panelista. "Me mató a la mañana, hizo una crítica sobre el gobierno. Entonces cuando llegó Tamara, le dije: 'Che, vos me conocés a mí, por qué dejaste que Ernesto me tratara así'. Entonces, le dije: 'Vamos a demostrarle a Ernesto que dentro de su programa tiene alguien que me quiere mucho'. Y así surge la charla esa", explicó el expresidente.