Alberto Fernández apuntó contra Cristina Kirchner: "Algún día contaré cómo fueron las cosas"

En una entrevista radial en la que repasó su paso por la gestión y analizó el presente político, el expresidente Alberto Fernández afirmó que “algún día” contará “cómo fueron las cosas” con la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner , al tiempo que pidió autocrítica dentro del peronismo y defendió al gobernador bonaerense Axel Kicillof tras la derrota electoral.

“Este resultado es consecuencia de una serie de realidades que debemos analizar con cuidado. Nos venimos equivocando hace mucho tiempo”, señaló el ex mandatario, quien reconoció que al peronismo le cuesta “conectar con la sociedad” y que el desafío pasa por “no buscar culpables para sostener la unidad”.

Fernández advirtió que el movimiento “ha perdido la capacidad de escuchar” y remarcó: “Me sorprende que el peronismo, que nació en la calle, le tenga miedo a la gente”.

Sobre Kicillof, fue contundente: “Pretender decir que la culpa es de Axel es complicado. El gobernador garantizó el triunfo en Buenos Aires. Cargarle la responsabilidad es una enormidad; se está lastimando a un proyecto presidencial”.

En diálogo con AM 750, el ex jefe de Estado también defendió a los intendentes, a quienes calificó como “grandes funcionarios cuando se los convoca”. “Hay que dejar de maltratarlos; no son soldaditos, son dirigentes políticos”, sostuvo.

Fernández pidió además una renovación generacional dentro del peronismo: “Debe aparecer una generación de reemplazo, y entre los reemplazados estoy yo. El movimiento necesita una nueva juventud con autonomía de lo que vivimos los últimos 20 años”.

"Mi único jefe fue Néstor"

Consultado sobre su vínculo con Cristina Kirchner, subrayó: “Nunca la reconocí como jefa política. Mi único jefe fue Néstor. Nunca fui desleal; la lealtad también consiste en decirle cuando está equivocada. Aun distanciado, siempre defendí su inocencia”.

El ex presidente también se refirió a su gestión: “Fuimos el gobierno con menor desocupación en democracia. Lamento no haber podido contener la inflación. Decirle que no al FMI era una bandera, endeudarse con el Fondo es mala idea, pero hacerlo con el Tesoro, peor aún”.

Fernández afirmó haber sido “víctima de un proceso de cancelación social promovido por los medios” y aseguró que seguirá “peleando por la verdad”.

Finalmente, resumió su visión del presente político: “Con Cristina definitivamente no alcanza, pero hace falta. La unidad es necesaria, aunque no suficiente. Hay que abrir paso a una nueva dirigencia y dejar atrás el verticalismo”.