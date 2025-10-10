"Idiota": Alberto Fernández reapareció con duras críticas a Javier Milei por su show en el Movistar Arena

Pese a que durante su mandato se mostró tocando la guitarra en varias ocasiones, Alberto Fernández reapareció en redes para cuestionar el show de Javier Milei.

El show musical de Javier Milei en el Movistar Arena en medio de una delicada situación económica y política sigue generando fuertes críticas en el ámbito político. Ahora, quien se sumó a la catarata de cuestionamientos fue el expresidente Alberto Fernández, que reapareció en las redes sociales con un fuerte comentario.

Pese a que durante su presidencia mostró en más de una ocasión pública sus habilidades con la guitarra, tocando canciones de músicos como Lito Nebbia, el exmandatario cargó contra Milei a través de su cuenta de X, donde citó al autor norteamericano "Don Winslow".

Javier Milei en la presentación de su libro en el Movistar Arena Javier Milei, presidente de la Nación Argentina. Captura de pantalla “Querida Argentina, lamento que su presidente sea un IDIOTA. Y no puedo creer que el actual Presidente de los Estados Unidos (también un idiota) le haya dado a su idiota Presidente 20 MIL MILLONES de dólares de los impuestos de los estadounidenses trabajadores. Ambos son payasos”, sentenció.

Al fuerte comentario contra el mandatario nacional, Fernández le añadió: “En la tierra de Trump ven lo que no quieren que veas. Despertá y salgamos de esta pesadilla”, cerró.

Alberto Fernández cargó contra Javier Milei por su recital en el Movistar Arena Revés judicial para Alberto Fernández El afilado comentario de Alberto Fernández se da luego de un nuevo revés judicial para el expresidente. Este jueves, la La Sala I de la Cámara Federal porteña revocó el sobreseimiento que la jueza federal María Servini había dictado en junio pasado a su favor en una causa que busca determinar si el Gobierno incurrió en un abuso de poder al extender el confinamiento por la pandemia de COVID-19 con fines de “conveniencia política” o para mejorar la imagen presidencial.