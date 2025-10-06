Apartaron a Julián Ercolini de la causa contra Alberto Fernández por violencia de género: cómo lo celebró

La Cámara de Casación apartó este lunes al juez Julián Ercolini en la causa que investiga por violencia de género a Alberto Fernández , procesado por la denuncia de su exesposa Fabiola Yañez. El expresidente lo celebró en sus redes y sostuvo que “no actuó con imparcialidad”.

Tras fracasar en diversas instancias en su reclamo recusatorio, Fernández logró que los camaristas Angela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci se definieran de forma unánime a favor de su postura.

El juez Julián Ercolini fue apartado de la causa contra Alberto Fernández por violencia de género.

El pedido del expresidente se centró en su vínculo con el juez, que inició con una cercanía pero luego devino en enemistad.

Los camaristas no solo revirtieron la decisión de la Sala II de la Cámara Federal Porteña de mantener a Ercolini sino también definieron que se debe sortear a un nuevo magistrado “que deberá intervenir, sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos”, entre ellos el procesamiento sin prisión preventiva.

Asimismo, rechazaron el planteo de la defensa de Fernández, quien a través de un recurso de casación planteaba el traslado de la causa a la justicia federal de San Isidro y desestimó una queja donde buscaba levantar el embargo por 10 millones de pesos dictado con el procesamiento.

Alberto Fernández celebró que apartaran a Julián Ercolini

Tras la definición judicial, el expresidente se expresó en sus redes sociales, donde dejó ver su entusiasmo. “El juez Julián Ercolini fue apartado por no haber actuado con imparcialidad. Es el mismo magistrado que me persigue vengativamente porque lo denuncié por un viaje que disfrutó en Lago Escondido pagado por el Grupo Clarín”, lanzó.

A la lista de causas presuntamente armadas contra el kirchnerismo en las que intervino Ercolini, sumó la “Causa Vialidad”, y la detención “indebida” de Cristóbal López y Fabián De Souza.

Alberto Fernández apuntó contra el juez Julián Ercolini

Fernández remarcó que Casación convalidó sus argumentos, que denunciaban una enemistad hacia el expresidente “y su total pérdida de objetividad a la hora de dirigir ese proceso”, al mismo tiempo que se refirió a la causa como en la que le “imputan falsamente hechos constitutivos de violencia de género.

“Como siempre ha hecho, Ercolini llevó adelante este juicio en mi contra en complicidad política con el oficialismo, con la cobertura indecente de medios de comunicación y en absoluto contubernio con los abogados de la querella”, disparó el exmandatario.

Y sentenció: “Espero que el juez que lo reemplace revise y corrija las arbitrariedades cometidas por Ercolini, permita que ejerza adecuadamente mi defensa produciendo las pruebas que reclamo y facilite que la verdad salga a la luz de una vez por todas”.