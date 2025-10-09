Mauricio Macri volvió a apoyar a Javier Milei y comparó las elecciones con las PASO de 2019 y el regreso kirchnerista

El expresidente se subió a un posteo de Fernando de Andreis que comparó las próximas elecciones legislativas con las PASO de 2019, donde cuestionó a los "enojados" con el gobierno de Cambiemos que "hicieron que ganara la dupla de Alberto Fernández y Cristina".

Mauricio Macri volvió a llamar a votar a la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza.

El expresidente Mauricio Macri volvió a llamar este jueves en sus redes a votar al oficialismo de Javier Milei y comparó las próximas elecciones con las PASO de 2019 que marcaron el principio del fin de su Gobierno y el regreso del kirchnerismo de la mano de Alberto Fernández. "La mayoría de los que votaron así todavía se arrepiente", sentenció.

La crítica de Mauricio Macri y el "virtual balotaje" con el kirchnerismo En su nueva intervención pública a dos semanas de las elecciones, Macri compartió un posteo de Fernando de Andreis, exsecretario General de su Presidencia, donde el ahora candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires enfatizaba que el 26 de octubre se dirime "una elección binaria" y llamó a no votar opciones de centro que dividen al electorado.

"La alianza violeta y amarilla que formamos LLA+PRO tendrá, el 26 de octubre, un virtual balotaje contra el kirchnerismo, pero también contra otras listas que convergen incidentalmente en su ayuda: Lousteau, Manes, Ocaña, los candidatos de la Coalición, y otros rostros electorales dividirán el voto y favorecerán la hegemonía tóxica del peronismo. La situación ya la conocemos bien", inició De Andreis.

La comparación con 2019 y la advertencia del expresidente Para el dirigente macrista, la situación es similar a las PASO de agosto de 2019, cuando "un grupo de electores que se decía enojados con el gobierno, decidió votar cualquier cosa e hicieron que ganara la dupla de Alberto Fernández y Cristina".

"No votaron a Alberto Fernandez pero lo hicieron ganar. Una desgracia. Nos guste o no, la elección del 26 es totalmente binaria. Cada voto que no vaya a nuestra alianza va para los Taiana, los Grabois, los Itai Hagman, los Pietragala. Ya sabemos que pasa después", sentenció. El candidato acompañó sus palabras de una imagen a cuadros que combinaba el violeta de La Libertad Avanza y el amarillo del PRO.