Mauricio Macri reiteró su respaldo a Javier Milei y espera una "etapa de cambio" en el Gobierno.

El expresidente Mauricio Macri reiteró hoy su respaldo al mandatario Javier Milei y aseguró que confía en que el Poder Ejecutivo podrá iniciar “una etapa de cambio orientados a reformas estructurales” tras los comicios legislativos.

“La reunión de ayer en Olivos fue muy buena. Después de las elecciones del 26 de octubre, confío en que el gobierno iniciará una etapa de cambios orientados a realizar reformas estructurales importantes”, subrayó Macri.

"La reunión de ayer en Olivos fue muy buena. Después de las elecciones del 26 de octubre, confío en que el gobierno iniciará una etapa de cambios orientados a realizar reformas estructurales importantes."



"Yo espero que los que queremos un cambio nos podamos unir para llevar adelante desde el Congreso las transformaciones que el país necesite".

En su cuenta de X, expresó: “Yo espero que los que queremos un cambio nos podamos unir para llevar adelante desde el Congreso las transformaciones que el país necesite”.

Y agregó: “Las posibilidades de progreso y crecimiento de la Argentina son enormes, pero requieren cambios importantes y el compromiso con una agenda real y metas a cumplir”.