Javier Milei mantuvo una "muy fructífera" reunión con Macri y acordaron reconstruir las alianzas en el Congreso

Tras verse el domingo , el presidente Javier Milei calificó como "muy fructífera" la reunión que mantuvo durante esta tarde con el titular del PRO, Mauricio Macri , en la Quinta de Olivos y acordaron buscar "consensos" en el Congreso para avanzar con las nuevas reformas que prepara el Gobierno.

"Recién hemos terminado una muy fructífera reunión con el expresidente (EL PRESI) @mauriciomacri, el Jefe de Gabinete @GAFrancosOk y la Secretaria General de la Presidencia @KarinaMileiOk en la que acordamos trabajar en conjunto, a partir del 27 de Octubre, para construir los consensos necesarios que nos permitan avanzar en las reformas estructurales que necesita nuestro País para que sea grande nuevamente. VLLC!", escribió el mandatario.

La conversación comenzó cerca de las 17 y terminó minutos antes de las 19, momento que Milei rápidamente realizó el tweet, donde menciona a Macri como “presi” en un intento de recomponer el buen diálogo que llegaron a tener a comienzos de la gestión.

La presencia de la hermana del presidente es un dato significativo. Más allá de la conocida importancia de la funcionaria en términos políticos y partidarios para el oficialismo, Karina Milei encabeza hace meses una embestida contra el macrismo. El momento más tenso fue en la campaña electoral porteña, cuando la titular de La Libertad Avanza y su alfil Pilar Ramírez emprendieron duros ataques contra el Gobierno porteño y contra el partido amarillo en la Legislatura de la Ciudad. El exjefe de Estado responsabilizó a su hermana y al asesor Santiago Caputo como los responsables de haber detonado su vínculo con Milei.

Hasta la fecha de esta publicación, no hay información por parte del entorno del fundador del PRO acerca de si le pidió la renuncia de la candidatura de José Luis Espert, acusado de tener presuntos vínculos con el narcotráfico. El partido amarillo forma parte de la actual boleta de La Libertad Avanza y muchos de sus dirigentes ven con mucha preocupación cómo puede impactar electoralmente el respaldo del presidente al legislador.

Durante esta semana el líder libertario reconoció que estuvieron un año sin hablar, pero afirmó que ve posible reencauzar el diálogo con su aliado: “La realidad es que nosotros nos llevamos muy bien. Es cierto que durante casi un año no estuvimos hablando, pero bueno, no es algo que no se pueda recomponer. De hecho, (Macri) estuvo en reuniones con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Así que estamos avanzando“.