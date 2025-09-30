Milei y Macri buscaron saldar las diferencias, acordaron volver a reunirse pero siguen las dudas

El primero que se refirió a la reunión fue el presidente, quien señaló este martes: “Después de todas las cosas impresionantes que pasaron en Estados Unidos, en ese momento en donde todo era algarabía, le escribí a Mauricio Macri y le di las gracias por las declaraciones generosas que había tenido en las últimas semanas. A partir de ahí nos pusimos de acuerdo y empezamos a retomar el diálogo. Así es que estamos trabajando en recomponer el diálogo“.

Por su parte, el fundador del partido amarillo habló en X acerca del encuentro, que incluyó al jefe de gabinete, Guillermo Francos : “El domingo tuvimos una larga reunión con el presidente Milei y Guillermo Francos en la Quinta de Olivos . Es bueno haber retomado el diálogo después de más un año , siempre con la misma vocación: decirle la verdad al presidente sobre lo que pienso de la situación del país y encontrar las oportunidades para trabajar para que la Argentina salga adelante".

Luego de oficializar el cónclave, fuentes de ambos sectores manifestaron a MDZ que se trató de una reunión cordial, pero con la necesidad de “hablar de todo” para evitar nuevos cortocircuitos que detonen la alianza política . Fue el propio Macri que le dijo a este medio la semana pasada que hacía un año que nadie de la Casa Rosada se comunicaba con él, siendo el principal espacio aliado con el Gobierno.

Desde el círculo cercano de ambos líderes comentaron que el exjefe de Estado opinó acerca de cómo veía el presente de la gestión libertaria y hasta le sugirió que mejore la relación con los espacios dialoguistas en el Congreso y los gobernadores, tal como lo había logrado en su primer año al frente del Ejecutivo. Se trata de una de las principales autocríticas que los propios libertarios reconocen, tras la abultada derrota en los comicios bonaerenses, aunque todavía no hay resultados que garanticen un cambio abrupto de las derrotas oficialistas en ambas cámaras.

francos macri Guillermo Francos y Mauricio Macri este jueves en la Embajada del Reino de Arabia Saudita-

En tanto, Macri hizo mención acerca de cómo analizó ese traspié en PBA y en qué se debe mejorar colectivamente para mejorar la performance para las elecciones del 26 de octubre.

Si bien ninguna fuente confirma que pueda haber inclusión de dirigentes del PRO en el Gabinete, fue el propio Milei quien dio cuenta que se desprenden cambios inevitables en su equipo, tras la salida de Patricia Bullrich en Seguridad y Luis Petri en Defensa, por sus candidaturas parlamentarias. Ese es uno de los asuntos que quedaron pendientes para seguir profundizando entre ambos. Hay funcionarios libertarios que no ven con agrado un desembarco macrista en el Gabinete, aunque Milei evalúa esa posibilidad, tal como hizo con Bullrich y Petri en su momento.

Cuándo se reencontrarán Milei y Macri

En ese sentido, Macri y Milei “quedaron en volver a verse pronto”, sin una fecha precisa y sujeto a la agenda de ambos. Uno de los interrogantes para el expresidente es cuánto de lo hablado con el actual mandatario podrá cumplirse a partir de la conocida resistencia de su hermana Karina y del asesor Santiago Caputo, quienes han dinamitado los acercamientos y los planteos de Macri de sentarse en la mesa de decisiones del Gobierno, como así también de la agenda legislativa. Por lo pronto Francos aparece como el mediador nuevamente, aunque desde el PRO esperan que los gestos se materialicen con la presencia de los miembros del “triángulo de hierro” en la próxima cumbre en Olivos.