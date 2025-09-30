Milei pidió apoyo de cara a las elecciones: "Espero que los argentinos voten por su propio bien"

Javier Milei volvió a mostrarse en clave electoral y defendió el rumbo económico del Gobierno. Fue durante la presentación del libro "Cambia la Música", del economista Salvador Di Stefano, en un acto realizado este martes en el predio de la Sociedad Rural.

En su exposición, que se extendió por casi 50 minutos, el mandatario repasó la obra de Di Stefano y luego enfocó su mensaje en los logros de los primeros meses de gestión, los desafíos que aún enfrenta y el clima político rumbo a las elecciones legislativas de octubre. “Espero que en las elecciones los argentinos elijan por la libertad, la esperanza, el futuro que va a hacer grande a la Argentina nuevamente y no volver al pasado, que voten por su propio bien, lo otro lo probamos y ya falló”, planteó.

Milei vinculó el resultado electoral del 26 de octubre con la necesidad de estabilizar la situación económica y calmar la inestabilidad de los mercados. En su discurso, también criticó a la oposición y a la administración anterior, al tiempo que subrayó las dificultades de llevar adelante cambios estructurales. “Arreglar esto no es fácil, cuesta sacrificio, dolor, con los orcos rompiendo todo. Hay que terminar de cruzar el río y entrar en el sendero que haga Argentina grande nuevamente”, señaló.

Javier Milei defendió la gestión libertaria El jefe de Estado destacó las principales medidas de su administración, entre ellas la reducción de la inflación, la eliminación de regulaciones y la baja de impuestos. “Bajamos la inflación, quitamos regulaciones, bajamos 2,5 puntos del PBI de impuestos. En el sector agropecuario sacamos 43 elementos que les jodían la vida. ¿Está completa la tarea? No, falta un montón, pero lo importante es que estamos yendo en la dirección correcta”, enumeró.