El dólar volvió a subir y cerró septiembre al alza

Luego de que el presidente Javier Milei diera declaraciones sobre el estado de la economía pensando en las elecciones de medio término, el dólar reaccionó al alza y cerró el frenético mes de septiembre en los $1.400. Comienza un mes clave, el de los comicios.

El dólar oficial cerró hoy en $1.350 para la compra y $1.400 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $20 respecto del cierre del lunes.

La moneda estadounidense continúa con el sendero alcista en medio de jornadas volátiles, de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre y con la reimplantación del cepo cambiario anunciada por el Gobierno, con el objetivo de limitar la operación en divisas y tener un mayor control para acumular reservas. Durante septiembre, el tipo de cambio minorista registró un incremento total del 2,9%.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio oficial se ubicó entre los $1.400 y $1.410 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.410.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.430 para la compra y $1.450 para la venta, con una suba de 1,4% en la jornada.

El dólar mayorista, por su parte, subió 1,5% hasta los $1.380. Actualmente, las bandas del sistema de flotación se posicionan en $1.480,72 para el techo y $944,96 para el piso.

El mayorista obtuvo un aumento del 2,8% durante septiembre, en un mes donde superó, por primera vez, el techo del régimen de las bandas cambiarias y obligó al Banco Central (BCRA) a tener que vender US$1.100 millones de sus reservas.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 2,9% hasta $1.497,37, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 3,2% hasta los $1.543,95.

De esta manera, la brecha entre el minorista con respecto al MEP y CCL es de 6,7% y 9,8%, respectivamente.

El estado de las reservas

Las reservas del BCRA se ubicaban el lunes en US$41.122 millones. Pese a la compra del Tesoro por US$500 millones, las reservas cayeron en US$116 millones ante pagos a organismos por un total de US$334 millones: el Club de París (US$116 millones), el Banco Interamericano de Desarrollo (US$65 millones) y el Banco de Desarrollo de América Latina (US$97 millones) son algunos de los que destacan.