Una billetera virtual frenó la venta de dólar oficial y generó incertidumbre en el mercado

El CEO de Cocos Capital confirmó en X que la fintech suspendió la venta de dólar oficial, en medio de la creciente tensión cambiaria.

En un contexto de fuerte tensión cambiaria, el mercado financiero sumó nuevas dosis de incertidumbre luego de que Cocos Capital, una de las fintech más relevantes del sector, confirmara que suspendió la venta de dólar oficial.

La noticia fue comunicada por el propio CEO de la compañía, Ariel Sbdar, a través de su cuenta en la red social X. La respuesta surgió tras la consulta de un usuario que advertía dificultades para acceder a la operatoria habitual. “Nos pidieron apagar”, contestó Sbdar en la plataforma. Inmediatamente después, otros usuarios quisieron saber quién había ordenado la medida.

"Solo para aclarar que si bien a pedido de nuestro proveedor de dólar oficial pausamos temporalmente dicha operatoria, seguimos operando dólar MEP normalmente. Todos nuestros servicios se encuentran disponibles como siempre", manifestó Sbdar en X.

Repercusiones "No. Seguimos vendiendo y comprando con normalidad. Como siempre", respondió el CEO de Ualá, Pier Paolo Barbieri en X ante la consulta de usuarios.