El Tesoro compró 500 millones de dólares y las reservas superaron los US$41.000 millones

El asesor del ministro Luis Caputo, Felipe Núñez, confirmó en redes sociales que el Tesoro compró 500 millones de dólares. De esta manera, las reservas superaron los US$41.000 millones.

Esta operación se realiza en un contexto de fuerte liquidación del sector agropecuario, impulsada por la reciente eliminación temporal de retenciones a las exportaciones. De hecho, se estima que el agro liquidó unos US$3640 millones la semana pasada, lo que permitió que las reservas internacionales brutas aumentaran en US$1974 millones, cerrando el viernes con un stock de US$41.238 millones.

La continuación de esta dinámica es esperada, ya que el sector agropecuario aún debe liquidar unos US$2900 millones restantes bajo el esquema de retenciones cero. El Tesoro busca aprovechar esta oferta para seguir aumentando sus depósitos en moneda extranjera, que actualmente rondan losUS$2300 millones.

Principales variables del BCRA de este lunes

Qué implica la compra de dólares por parte del Tesoro

Que el Tesoro vuelva a comprar dólares es considerado una "buena noticia" por el mercado, ya que se interpreta como la disposición del Gobierno a empezar a cumplir con los pedidos del FMI en materia de acumulación de reservas.

