El Tesoro compró 500 millones de dólares y las reservas superaron los US$41.000 millones

El asesor del ministro Luis Caputo, Felipe Núñez, confirmó en redes sociales que el Tesoro compró 500 millones de dólares. De esta manera, las reservas superaron los US$41.000 millones.

Esta operación se realiza en un contexto de fuerte liquidación del sector agropecuario, impulsada por la reciente eliminación temporal de retenciones a las exportaciones. De hecho, se estima que el agro liquidó unos US$3640 millones la semana pasada, lo que permitió que las reservas internacionales brutas aumentaran en US$1974 millones, cerrando el viernes con un stock de US$41.238 millones.

El Tesoro acumulando dólares (USD 2.200M aprox. en últimos días) y chupando $ ($1.7 billones) en la última licitación vía roll over de 130% (para incrementar reservas en $ en la cta. del BCRA), con extensión de duration y baja de tasas (vs licitación anterior). — Federico Furiase (@FedericoFuriase) September 29, 2025

La continuación de esta dinámica es esperada, ya que el sector agropecuario aún debe liquidar unos US$2900 millones restantes bajo el esquema de retenciones cero. El Tesoro busca aprovechar esta oferta para seguir aumentando sus depósitos en moneda extranjera, que actualmente rondan losUS$2300 millones.

Principales variables del BCRA de este lunes