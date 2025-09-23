Milei busca salvar el plan económico en EE.UU con apoyo de Trump y del Tesoro

Javier Milei recibió un fuerte respaldo desde Washington . El secretario del Tesoro de Estados Unidos , Scott Bessent , anunció que se analizan tres mecanismos para asistir a la Argentina. El Gobierno se juega el sostenimiento del plan económico en Nueva York .

Bessent explicó que “todas las opciones están sobre la mesa” y remarcó que el Fondo de Estabilización Cambiaria, creado en 1934 y administrado por el Tesoro norteamericano, sería el canal elegido para implementar cualquiera de estas medidas. Entre las alternativas, el swap otorgaría liquidez inmediata al Banco Central, la compra de bonos reforzaría la posición de deuda y la adquisición directa de pesos sería la más ventajosa, ya que no implicaría costo financiero.

Ya en Estados Unidos, la primera escala será a las 10.45, cuando Milei escuche la exposición de Trump en la 80° Asamblea General de las Naciones Unidas. Dos horas después, tendrá lugar la reunión bilateral en la que se espera que el Presidente norteamericano ratifique su respaldo y avance en la posibilidad de asistencia financiera por parte del Tesoro de Estados Unidos.

Tras el encuentro con Trump, Milei mantendrá una reunión con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, un diálogo que inicialmente estaba previsto para el lunes pero fue reprogramado con la nueva agenda.

Lo acompañarán en la gira el canciller Gerardo Werthein, el ministro de Economía Luis Caputo, la secretaria general Karina Milei y el vocero presidencial Manuel Adorni.

El guiño del Tesoro norteamericano a Milei

La postura del Tesoro se alinea con la política económica de Milei y Luis Caputo. “Confiamos en que el apoyo al presidente Javier Milei es clave para romper la larga historia de declive del país”, afirmó Bessent. En paralelo, la directora del FMI, Kristalina Georgieva, destacó que “los socios internacionales tienen un papel crucial en acompañar políticas de estabilización y crecimiento”.

Los antecedentes del salvataje financiero

Estados Unidos ya recurrió al Fondo de Estabilización Cambiaria en otras oportunidades. El caso más recordado es el de México en 1995, durante la crisis del Tequila, con un apoyo equivalente al 7,6% de su PBI. Argentina también recibió asistencia en nueve ocasiones en el siglo pasado, la última en ese mismo año. En esta oportunidad, los montos que se discuten en Washington rondan los 30.000 millones de dólares, casi un 4% del PBI argentino, lo que representaría un salvataje inédito.

El impacto fue inmediato: los bonos argentinos escalaron hasta 21%, las acciones en Wall Street avanzaron hasta 25% y el riesgo país cayó más de 300 puntos, alcanzando los 1105. En el mercado local, el Merval creció 7,2% en pesos y 16,6% en dólares, mientras el dólar mayorista retrocedió a $1408 y el oficial bajó a $1430 sin intervención del Banco Central. El anuncio, sumado a la suspensión temporal de retenciones hasta fines de octubre, marcó un cambio de clima en la plaza financiera.