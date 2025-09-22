Javier Milei gana aire en el frente cambiario con la eliminación temporal de retenciones

La hipótesis de máxima del Gobierno Nacional es que, hasta el próximo 31 de octubre, haya liquidaciones del complejo oleaginoso y cerealero por unos US$7.000 millones. Sin embargo, si el número se ubicara entre los US$4.000 y 5.000 millones, la misión estaría cumplida.

Saben en la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda , que las huestes más especuladoras del mercado financiero y cambiario, no tienen fuerzas (al menos hasta el próximo vencimiento fuerte de letras de noviembre-diciembre) como para hacer frente a la nueva oferta de divisas que desembarcará en el mercado de divisas en lo que resta del mes; con lo cual, cualquier especulación fuerte contra el peso hasta fin de mes (y bastante más allá también), tiene destino de derrota; medida en pérdidas, algo que el mercado financiero, obviamente detesta.

En este sentido habrá que anotar el rulo que desarmó el propio Ejecutivo, al hacer sucumbir por debajo del dólar oficial y el dólar blue al dólar MEP , fuente de una maniobra de compra y venta de divisas que, hasta el viernes, le permitió a algunas de las manos fuertes del mercado tener una rentabilidad de casi 7% mensual en dólares . Los que armaron el rulo el último día de la semana pasada para cobrar entre ayer y hoy, directamente, perdieron fortunas: cosas del mercado, donde se gana y se pierde.

La sorpresiva decisión (al menos para el mercado ) de eliminar las retenciones a las exportaciones , le trajo al Gobierno de Javier Milei la tranquilidad cambiaria que necesitaba como el aire, para poder enfrentar el resto del período preelectoral, no sólo con un mercado cambiario más tranquilo, sino a la baja.

Sin embargo, hay otro costado para analizar la medida: el fiscal. Según el análisis publicado este lunes por el Instituto Argentina de Análisis Fiscal (Iaraf), dirigido por Nadin Argañaraz, con la eliminación total de los derechos de exportación para el complejo oleaginoso y cerealero hasta el 31 de octubre de 2025, habría un potencial tope de liquidación de exportaciones de hasta US$7.000 millones.

Iaraf

En este sentido, menciona el trabajo, "se suponen tres escenarios: 1) 40% de liquidación del stock de maíz y 100% del stock de soja, 2) 60% de maíz y 90% de soja y el 3) 80% del stock de maíz y 80% del de soja. En términos del PBI, el costo directo va desde 0,25% del PBI hasta 0,28% del PBI". Sin embargo, "para el Gobierno Nacional, si se considera el aumento posible de recaudación del impuesto a las ganancias y su distribución luego de coparticipación a Nación (aproximadamente un 8% de la reducción de derechos de exportación), se reduce el costo fiscal directo a 0,26% del PBI en el escenario 1, a 0,24% en el escenario 2 y a 0,23% en el escenario 3", con lo que "Obviamente hay un desfasaje, teniendo en cuenta que el impuesto a las ganancias se tributa al año siguiente".

Para el Iaraf, el flujo de recaudación de derechos de exportación de los últimos cuatro meses del año del Presupuesto 2026, la previsión de recaudación por derechos de exportación era inferior a la pérdida total, por lo tanto, el costo fiscal neto atribuible al 2025 es menor. Concretamente, según nuestros cálculos el costo fiscal directo imputable al año 2025 sería de 0,15% del PBI (aproximadamente US$1.000 millones) y el neto de recaudación del impuesto a las ganancias de 0,14% del PBI. En conclusión "la pérdida de recaudación sería equivalente al 46% del superávit fiscal de 2025 que surge del Presupuesto 2026 de 0,3% del PBI".

La medida fue bendecida por el titular de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el CEC (Centro de Exportadores de Cereales), Gustavo Idigoras, quien declaró que "apoyamos toda medida que implique eliminar las retenciones aunque sean temporales. Falta ver los detalles de la forma de operar y cuando se hará operativo". También por gobernadores como Maximiliano Pullaro de Santa Fe y Martín Llaryora de Córdoba.