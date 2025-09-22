El Gobierno redobla la apuesta y también baja a cero las retenciones a la carne

El vocero presidencial, Manuel Adorni , anunció que "el Gobierno Nacional definió que habrá retenciones cero también para la exportación de carnes avícolas y bovinas hasta el 31 de octubre de 2025".

Se trata de la segunda medida del día, tras el anuncio de la eliminación de retenciones por el mismo periodo de las retenciones a los cereales y la oleaginosas.

Las exportaciones de carne estaban grabadas en un 5%, tras la reducción desde el 6,75% que el gobierno impuso en el mes de agosto, en su anuncio desde la Rural de Palermo.

De esta forma, el gobierno de Javier Milei, intenta en las semanas previas a las elecciones legislativas acumular dólares que lleguen de las principales exportaciones argentinas para disminuir el impacto de la crisis financiera sucedida tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires.

Esta mañana, el ministerio de Economía publicó en el Boletín Oficial que eliminaba, también hasta el 31 de octubre, el cobro de derechos de exportaciones a todos los cereales y oleaginosas, aunque con un tope total de US$ 7000 millones, apostando a que se anticipen declaraciones juradas de exportaciones que aún no se efectivizaron.

De esta manera, todos los productos agro ganaderos de exportación contarán con retenciones cero hasta cinco días después de las elecciones legislativas de medio término.

En las últimas horas, las agrupaciones empresariales ligadas al campo habían saludado la medida respecto del agro. También el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro y el de Córdoba Martín Llaryora, además del ex gobernador, Juan Schiaretti.